  1. جامعه
  2. شهری
۳ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۴۶

نیمی از ظرفیت ناوگان اتوبوسرانی نوسازی شد

نیمی از ظرفیت ناوگان اتوبوسرانی نوسازی شد

شهردار منطقه ۱۸ تهران گفت : با ورود تعداد ۹ دستگاه اتوبوس جدید ، نیمی از ظرفیت های این ناوگان نوسازی و در اختیار شهروندان قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا محمدی شهردار منطقه ۱۸ تهران با بیان این نکته که پیش از ورود این تعداد اتوبوس جدید به خط ۴۱۱ از بلوار خلیج فارس به پایانه بوتان، ناوگان در چهار خط دیگر به طور کامل نوسازی شده بود، اظهار داشت: خطوط ۳۷۴ و ۳۷۵ از بلوار ابراهیم آباد و یافت آباد به میدان آزادی، ۳۹۲ از مترو نعمت آباد به پایانه بوتان و خط ۲۵۴ از بیمارستان شهید فیاض بخش به پایانه نعمت آباد طی دو سال اخیر با پیگیری معاونت حمل و نقل و ترافیک منطقه نوسازی و در مجموع آمارها حاکی از تقویت نیمی از ظرفیت‌های موجود می‌باشد.

وی ادامه داد: خط تازه نوسازی شده ۴۱۱ که از انتهای بلوار خلیج فارس به پایانه بوتان نزدیک به ۱۷ سال توسط بهره بردار بخش خصوصی به شهروندان خدمات رسانی می‌کرد، پس از ورود اتوبوس‌های جدید من بعد به صورت ملکی و از سوی شرکت واحد اتوبوسرانی شهرداری تهران اداره خواهد شد.

به گفته این مقام مسئول، روند نوسازی و تقویت ناوگان اتوبوسرانی منطقه در سال جاری تداوم داشته و بزودی یکی دیگر از خطوط پرتردد نیز از اتوبوس‌های جدید برخوردار می‌شود.

کد خبر 6569710

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها