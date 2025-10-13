تزریق ۲۷ دستگاه اتوبوس جدید به ناوگان حمل و نقل منطقه ۱۸ پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۸، رضا محمدی با اشاره به این نکته که ظرفیت‌های موجود در این ناوگان پس از مدتها چشم انتظاری با اتخاد تمهیدات ویژه ای نوسازی و در اختیار شهروندان قرار گرفت، اظهار داشت: خطوط ۳۹۱ و ۳۹۲ از میدان شهدای شاد آباد به مترو صادقیه و پایانه بوتان و ۳۹۳ از یافت آباد به پایانه بوتان از جمله مبادی پر سفر این بخش از پایتخت بوده که با توجه به عملکرد نامطلوب پیمانکار و استفاده از اتوبوس‌های فرسوده، رضایتمندی شهروندان را به همراه نداشت.

وی ادامه داد: با اجرایی شدن تمهیدات ویژه ای در معاونت حمل ونقل وترافیک منطقه و همکاری شرکت واحد اتوبوسرانی شهرداری تهران، پس از ۱۵ سال انتظار، تعداد ۲۷ دستگاه اتوبوس جدید وارد ناوگان شده تا سطح کمی وکیفی خدمات ارائه شده به شهروندان ارتقاء یابد.

به گفته این مقام مسئول، پیش از این نیز مدیریت شهری منطقه در خط ۴۹۱ از بلوار خلیج فارس به پایانه بوتان تعداد ۹ دستگاه اتوبوس جدید را وارد ناوگان حمل ونقل عمومی کرده بود.