دریافت 10 MB کد خبر 6569895 https://mehrnews.com/x38Rkw ۳ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۴۵ کد خبر 6569895 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۳ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۴۵ لحظه حمله مستقیم رژیم صهیونیستی به امدادگران هنگام انتقال پیکر شهدا حمله رژیم صهیونیستی به بیمارستان ناصر خانیونس منجر به شهادت یک خبرنگار و عکاس و زخمی شدن تعدادی دیگر شد. برچسبها رژیم صهیونیستی غزه بیمارستان شهدا حمله موشکی بمباران هوایی بمباران غزه
