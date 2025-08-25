دریافت 10 MB
کد خبر 6569895
  1. فیلم
  2. بین الملل
۳ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۴۵

لحظه حمله مستقیم رژیم صهیونیستی به امدادگران هنگام انتقال پیکر شهدا

لحظه حمله مستقیم رژیم صهیونیستی به امدادگران هنگام انتقال پیکر شهدا

حمله رژیم صهیونیستی به بیمارستان ناصر خان‌یونس منجر به شهادت یک خبرنگار و عکاس و زخمی شدن تعدادی دیگر شد.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    فیلم‌های پربازدید