به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، سایت‌های دریانوردی نشان می‌دهند حرکت کشتی‌های مصری و ترکیه‌ای در سومین هفته اوت جاری به سمت بنادر رژیم صهیونیستی ادامه داشته است.

بر اساس این گزارش، ارتباطات تجاری میان بنادر ترکیه و مصر از یک سو و بنادر رژیم صهیونیستی از سوی دیگر به ۶۲ سفر دریایی و باری رسیده است.

در این گزارش تاکید شده است که ۱۳ کشتی از سمت ترکیه در بنادر حیفا و اسدود طی دوره مذکور پهلو گرفته‌اند. این کشتی‌ها حامل فرآورده‌های نفتی و کالاهای مختلف بوده‌اند.

سایت‌های مذکور اضافه کردند که شش کشتی نیز از سمت بنادر رژیم صهیونیستی در بنادر ترکیه پهلو گرفته‌اند.

این در حالی است که مصر و ترکیه بدون اتخاذ اقدامات عملی برای تحت فشار قرار دادن رژیم صهیونیستی تنها به صدور بیانیه‌ها برای محکوم کردن جنایات این رژیم در نوار غزه بسنده می‌کنند.