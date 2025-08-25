  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۳ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۰۱

ذوق‌زدگی «نتانیاهو» از تصمیم بیروت برای خلع سلاح حزب‌الله

ذوق‌زدگی «نتانیاهو» از تصمیم بیروت برای خلع سلاح حزب‌الله

دفتر نخست وزیر رژیم صهیونیستی با ذوق زدگی از تصمیم آمریکایی دولت لبنان برای خلع سلاح مقاومت این اقدام را پیش شرط کاهش دایره اشغالگری این رژیم علیه لبنان دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، دفتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که این رژیم از طرح دولت لبنان به رهبری جوزف عون رئیس جمهور و نواف سلام نخست وزیر این کشور برای خلع سلاح حزب الله تا پایان سال جاری میلادی قدردانی می‌کند!

در این بیانیه آمده است که تل آویو آماده حمایت از لبنان و همکاری با این کشور برای حرکت به سمت آینده‌ای امن تر و با ثبات تر است. دفتر نتانیاهو در این بیانیه اشاره‌ای به حملات روزانه زمینی و هوایی رژیم صهیونیستی علیه لبنان و همچنین اشغال بخش‌هایی از خاک این کشور نشده است.

دفتر نتانیاهو اضافه کرد که اگر نیروهای امنیتی لبنان در راستای خلع سلاح حزب الله قدم بردارند تل آویو نیز حضور اشغالگرانه خود را در لبنان با هماهنگی آمریکا کم می‌کند!

کد خبر 6569925

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها