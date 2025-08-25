به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، دفتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که این رژیم از طرح دولت لبنان به رهبری جوزف عون رئیس جمهور و نواف سلام نخست وزیر این کشور برای خلع سلاح حزب الله تا پایان سال جاری میلادی قدردانی می‌کند!

در این بیانیه آمده است که تل آویو آماده حمایت از لبنان و همکاری با این کشور برای حرکت به سمت آینده‌ای امن تر و با ثبات تر است. دفتر نتانیاهو در این بیانیه اشاره‌ای به حملات روزانه زمینی و هوایی رژیم صهیونیستی علیه لبنان و همچنین اشغال بخش‌هایی از خاک این کشور نشده است.

دفتر نتانیاهو اضافه کرد که اگر نیروهای امنیتی لبنان در راستای خلع سلاح حزب الله قدم بردارند تل آویو نیز حضور اشغالگرانه خود را در لبنان با هماهنگی آمریکا کم می‌کند!