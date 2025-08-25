به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، کلان‌پروژه فاضلاب تهران، طی روزهای گذشته، میزبان جمعی از اعضای شورای شهر تهران بود. در این بازدید سید جعفر تشکری هاشمی، رئیس کمیسیون حمل‌ونقل شورای شهر تهران، مهدی عباسی، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران، مهدی عزیزی، دبیر کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران و غلامرضا شنگی، شهردار منطقه ۲۰ شهرداری تهران حضور داشتند.

در جریان این بازدید، اعضای شورای شهر بر ضرورت جایگزینی پساب به‌جای منابع آب زیرزمینی در آبیاری فضای سبز تهران تأکید کردند.

در راستای اجرای برنامه هفتم توسعه و با هدف کاهش برداشت از منابع آب زیرزمینی، شورای شهر تهران در حال تدوین مصوبه‌ای برای جایگزینی پساب در آبیاری فضای سبز پایتخت است.

مهدی عباسی رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران، با تأکید بر ضرورت بازچرخانی آب در پایتخت گفت: طرحی در دستور کار شورای شهر قرار گرفته است تا حداقل آب مورد نیاز فضای سبز از محل بازچرخانی تأمین شود و برداشت از چاه‌ها محدود شود. در این راستا، اولویت ما تأمین اعتبار، اختصاص بودجه و تعریف مأموریت مشترک برای شهرداری تهران است. امیدواریم در بازه زمانی مشخص بتوانیم به شهروندان نوید دهیم که عمده چاه‌های شهر از چرخه آبیاری فضای سبز خارج خواهد شد.

عباسی با اشاره به تأخیر در اجرای برنامه هفتم توسعه در این حوزه، تأکید کرد: به‌رغم وجود منابع مالی در گذشته، کم‌توجهی به آینده آبی سبب تأخیر در این برنامه شده است. امروز باید جدی‌تر به موضوع جایگزینی پساب پرداخته و سرمایه‌ای پایدار برای آیندگان فراهم کنیم. پیش‌بینی می‌شود طی سه سال آینده این برنامه به نتیجه برسد.

وی همچنین از نیاز سالانه تهران به ۱۱۰ میلیون مترمکعب آب از محل تصفیه‌خانه‌های محلی فاضلاب خبر داد و گفت: شورای شهر برای تأمین این نیاز، مصوبه‌ای را به تصویب خواهد رساند و جزئیات آن توسط شهرداری و شرکت فاضلاب تهران اجرایی می‌شود.

از سوی دیگر "مهدی عزیزی" دبیر کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران، میزان مصرف سالانه آب فضای سبز پایتخت را ۲۳۰ میلیون مترمکعب اعلام کرد و افزود: اگر شهرداری بتواند ۱۰۰ میلیون مترمکعب پساب جایگزین کند، حدود ۵۰ درصد از نیاز آبی فضای سبز تأمین خواهد شد. در حال حاضر ۱۱ میلیون مترمکعب از این ظرفیت وارد مرحله اجرایی شده و با نصب پمپ‌ها توسط شهرداری به‌زودی وارد مدار بهره‌برداری خواهد شد.

عزیزی با تأکید بر لزوم احداث تصفیه‌خانه‌های محلی و ارتقای تصفیه‌خانه‌های موجود گفت: انتقال آب از تصفیه‌خانه فاضلاب جنوب به شمال تهران به دلیل اختلاف ارتفاع منطقی نیست، بنابراین ایجاد تصفیه‌خانه‌های محلی بهترین راهکار برای رفع نیاز شهرداری است.

بر اساس برنامه هفتم توسعه، استفاده از آب شرب برای آبیاری فضای سبز در صورت وجود منابع جایگزین ممنوع بوده و شهرداری‌ها مکلف به ایجاد شبکه‌های مستقل آبیاری با بهره‌گیری از پساب و آب‌های نامتعارف در چارچوب استانداردهای زیست‌محیطی و بهداشتی هستند.