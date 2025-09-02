به گزارش خبرگزاری مهر، داوود گودرزی معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران در خصوص برنامه‌های سازمان مدیریت پسماند برای جمع آوری و زنده گیری سگ‌های بلاصاحب و معضلات و مشکلات پدیده سگ گردانی در بوستان‌های سطح شهر تهران، گفت: این موضوعات در سال‌های گذشته جزو مسائل مهم مدیریت شهری بوده است و دغدغه شهروندان عزیزمان نیز بوده است.

گودرزی در خصوص برنامه‌های سازمان مدیریت پسماند شهر تهران در بحث جمع آوری و زنده گیری سگ‌های بلاصاحب، گفت: از گذشته مجموعه‌ای در کهریزک برای نگهداری از سگ‌های بلاصاحب راه اندازی شده است که ۱۲ تیم به شکل مستمر در سطح شهر تهران گشت زنی و اقدام به زنده گیری سگ‌های بلاصاحب می‌کنند.

وی اضافه کرد: این سگ‌ها پس از زنده گیری به نقاهتگاه کهریزک منتقل و عقیم سازی می‌شوند. البته در این راستا انجمن‌ها، فعالان و دوستداران حیوانات نیز در بحث نگهداشت آنها با این سازمان همکاری می‌کنند.

تقویت تعداد تیم‌های جمع آوری سگ‌های بلاصاحب

گودرزی ادامه داد: البته در برخی از نواحی سطح شهر که جزو حواشی شهر تهران محسوب می‌شوند، ازدیاد سگ‌ها بیشتر از نقاط دیگر است، در همین راستا بدنبال تقویت تعداد تیم‌های جمع آوری سگ‌های بلاصاحب هستیم که با مجموعه این اقدامات شرایط بهتری را برای شهروندان عزیز فراهم کنیم که دغدغه‌ای در این خصوص نداشته باشند.

وی اذعان کرد: البته ما در تلاش هستیم زمینه‌ای را فراهم کنیم و مکان مجزایی که خارج از فضای حضور خانواده‌ها و کودکان است به این امر اختصاص دهیم.

معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص استفاده از آب پساب برای آبیاری فضای سبز شهر تهران و مشکلات و موانع موجود، اظهار کرد: طبق قوانین موجود همانند هوای پاک و.... و شرح وظایف ذاتی شهرداری تهران ما موظف به توسعه فضای سبز شهری و جنگلکاری در حاشیه تهران بوده ایم. اکنون حدود ۶۵ هزار هکتار فضای سبز و جنگلکاری در تهران وجود دارد که نیاز آبی این حجم از درخت و فضای سبز که در حاشیه شهر است، بالای ۲۰۰ میلیون مترمکعب در سال است.

وی ادامه داد: در حال حاضر از مجموع چاه‌ها، آب‌های سطحی و پساب، ۱۵۵ میلیون متر مکعب آب مدیریت و صرف آبیاری فضای سبز شهر تهران می‌شود که از این میزان ۱۰۰ میلیون متر مکعب از چاه‌ها ،۲۰ میلیون متر مکعب از قنات ،۲۳ میلیون متر مکعب از پساب و ۱۰ میلیون متر مکعب از آب‌های سطحی تأمین می‌شود.

گودرزی در خصوص استفاده از طرح پساب، گفت: از زمانی که لوله کشی فاضلاب شهر تهران آغاز شد و تصفیه خانه‌هایی که عمدتاً در جنوب و غرب تهران و… شروع به کار کردند، به دلیل ناهماهنگی‌ها مابین شهرداری تهران و شرکت آب و فاضلاب شهر تهران بر سر این که چه کسی باید این پساب را تأمین کند و چگونه باید پساب را برای آبیاری فضای سبز تحویل بگیریم و آیا باید عدد و رقمی پرداخت بشود یا نشود و این اختلافات چندین ساله‌ای است که مابین شهرداری تهران و شرکت آب و فاضلاب شهر تهران وجود داشته است، البته این مشکل در شهرهای دیگر هم وجود داشته است به این دلیل که از ابتدا تأمین آب فضای سبز شهرها مبتنی بر آب چاه‌ها بوده است و پس از آن پساب اضافه شده است.

در سالجاری استفاده از پساب به ۵۶ میلیون مترمکعب خواهد رسید

وی تصریح کرد: براساس قانون و مصوبات موجود تا سال ۱۴۱۰ شهرداری تهران با کمک وزارت نیرو باید بتواند ۱۴۵ میلیون مترمکعب از پساب استفاده کند. از ابتدای این دوره مدیریت شهری، ۷ میلیون مترمکعب پساب استفاده می‌شد، از سال ۱۴۰۰ تا ابتدای سال ۱۴۰۴ با اقدامات لازم و لوله کشی‌ها این میزان را به ۲۳ میلیون مترمکعب رساندیم و مقرر شده است که امسال این میزان را به ۵۶ میلیون مترمکعب برسانیم و با تدابیر لازم تا یک ماه آینده می‌توانیم این میزان را محقق کنیم.

شرکت آب و فاضلاب بهتر از اینها می‌توانست با شهرداری همکاری کند

معاون شهردار تهران تصریح کرد: براساس قانون گفته شده است که زمانی که پساب وجود دارد، نباید از آب چاه استفاده شود و از سوی دیگر پساب در اختیار شرکت آب و فاضلاب است. معتقدیم که شرکت آب و فاضلاب بهتر از اینها می‌توانست با شهرداری تهران همکاری داشته باشد و پساب با کیفیت تری که بتوانیم برای آبیاری فضای سبز استفاده کنیم، تحویل ما می‌شد. در هر صورت پساب تحویل ما نشد و تصمیم گرفته شد که خودمان اعتبار و نقدینگی تأمین کنیم.

وی در ادامه عنوان کرد: در این راستا در دو سال اخیر شهرداری تهران، بیش از ۴ هزار میلیارد تومان برای احداث تصفیه خانه‌ها هزینه کرده است و بیش از ۱۲۹ کیلومتر لوله کشی در حاشیه شهر تهران انجام داده است که بتوانیم از آب پساب تصفیه شده برای آبیاری فضای سبز شهری استفاده کنیم. البته اعتقاد و برداشت ما از مصوبات و قوانین موجود این بوده است که ما نباید این کار را انجام می‌دادیم اما در راستای حفظ و نگهداشت فضای سبز به این نتیجه رسیدیم که این امر به نفع شهر است.

گودرزی در خصوص اختلافات شهرداری تهران و شرکت آب و فاضلاب بر سر رقمی که می‌بایست بابت پساب تحویلی داده می‌شد، گفت: ما می‌گفتیم یا شما نباید از ما پولی دریافت کنید، زیرا که این پساب صرف آبیاری فضای سبز شهر تهران می‌شود و دیگر آن که باید این میزان براساس نرخ کشاورزی محاسبه شود که در نهایت همکاران شرکت آب و فاضلاب موافقت نکردند وحتی عدد بالاتری مطالبه کردند.

وی به برگزاری جلسات مستمر با شرکت آب و فاضلاب و آب منطقه‌ای پرداخت و گفت: تفاهمات خوبی انجام شده است و مقرر گردیده که ما فعلاً با عدد و رقم کاری نداشته باشیم و در نهایت جمع بندی ما این است که هر بوستان و پارکی که فضای سبز داریم اگر از طریق پساب و یا مجموعه آب‌های سطحی این آب تأمین شود، ما هم چاه‌ها را تحویل مجموعه آب و فاضلاب خواهیم داد که دیگر برداشتی از این محل برای فضای سبز نداشته باشیم.

تصفیه و بازچرخانی مجدد پساب تحویلی برای حفظ سلامت شهروندان

گودرزی با ذکر این مهم که خروجی پساب تصفیه خانه‌های تحویلی به شهرداری تهران برای آبیاری محیط‌های جنگلکاری حاشیه شهر که خانواده‌ها به این مکان‌ها نمی‌روند مناسب است، اظهار کرد: به همین منظور پساب تحویلی شرکت آب و فاضلاب به شهرداری تهران در راستای تأمین سلامت خانواده‌ها و موضوعات بهداشتی، مجدداً تصفیه و بازچرخانی می‌شود، زیرا سلامت شهروندان برای ما بسیار با اهمیت است.

وی در بخش پایانی سخنان خود، در گفت و گو با برنامه تلویزیونی «ایران من» گفت: برای حل مساله آب، حال چه آب شرب و چه آب پساب نیازمند حکمرانی درستی در این خصوص هستیم. زیرا این کار بین چندین مجموعه تقسیم شده است، قاعدتاً نیازمند زمان بسیاری برای رسیدن به اتفاق نظر است و معتقدم با مدیریت یکپارچه می‌توان این مساله را حل کرد.