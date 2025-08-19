به گزارش خبرگزاری مهر، محمدصابر باغخانی پور مدیرکل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران، در هشتمین جلسه هم‌اندیشی «شهرهای حساس به آب» که در سالن جلسات دفتر شهردار تهران با حضور جمعی از اساتید دانشگاهی و پژوهشگران حوزه آب برگزار شد، به نقش شهرداری‌ها در مدیریت آب اشاره کرد و گفت: با توجه به شاخص‌های بین‌المللی میزان برداشت از منابع آبی در وضعیت نادرستی قرار گرفته است و برای حرکت به سمت پایداری، استفاده از منابع آبی نامتعارف ضرورت پیدا می‌کند.

وی افزود: نیاز آبی فضای سبز مناطق ۲۲ گانه شهر تهران ۲۱۵/۶۴ میلیون متر مکعب است که سهم فضای سبز درون شهری ۱۵ هزار هکتار و سهم فضای بیرون شهری ۵۰ هزار هکتار است. این میزان مصرف می‌بایست از سه منبع منابع زیرزمینی، پساب تصفیه شده و رواناب‌های سطحی تأمین شود.

باغخانی‌پور ادامه داد: شهرداری تهران بخشی از زیرساخت‌های استفاده از پساب را ایجاد کرد و بخشی از آن در حال تکمیل است ولی چالش اصلی، هزینه بالایی است که وزارت نیرو بابت پساب مطالبه می‌کند و موضوع ابتر می‌ماند. اگر موضوع مدیریت مصرف آب برای مجموعه مهم است - که حتماً این چنین است- باید در خصوص هزینه دریافتی برای آبیاری فضای سبز که برای عموم مردم رایگان است، بازنگری شود.

مدیرکل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران در ادامه به اهمیت موضوع ضرورت تأمین آبی پایدار جهت آبیاری فضای سبز پرداخت و گفت: با وجود اینکه مصارف فضای سبز در مقایسه با سایر مصارف (کشاورزی، شرب و صنعت) سهم بالایی در استفاده از منابع آبی ندارد ولی در شرایط بحرانی و با توجه به کارکرد فضای سبز می‌بایست دوگانگی نیاز شهر تهران به افزایش و حفظ سطوح فضای سبز و کاهش برداشت از آب‌های زیرزمینی پاسخ داده شود که پاسخ آن تأمین آب از منابع آبی غیرمتعارف یا به عبارتی تصفیه پساب و رواناب است.

باغخانی پور در پایان به اقدامات شهرداری تهران به منظور مدیریت منابع آبی در فضای سبز اشاره کرد و گفت: در حال حاضر تمرکز اصلی شهرداری تهران روی روش‌های مدیریت منابع آب و تأمین آن از منابع آبی نامتعارف و استفاده از پساب و روان‌آب تصفیه شده است که بر این اساس استفاده از گونه‌های گیاهی مناسب اقلیم شهر تهران، کاهش سطح چمن‌کاری، شناسایی و کاشت گیاهان مقاوم به خشکی و سازگار با شرایط آب و هوایی تهران، مرمت و بازسازی قنوات و استفاده از روش‌های نوین آبیاری جهت افزایش راندمان در دستور کار است.