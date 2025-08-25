۱۳ دستگاه اتوبوس جدید در منطقه ۴ تهران آغاز به کار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمد موسوی شهردار منطقه ۴ تهران گفت: از نخستین روز شهریور، ۱۳ دستگاه اتوبوس نو با رعایت کامل استانداردهای ایمنی و مجهز به امکانات رفاهی روز، در مسیر پرتردد خط ۴۰۱ به خدمترسانی مشغول شدهاند تا پاسخگوی نیاز روزافزون شهروندان باشند.
وی با اشاره به جایگاه ویژه خط ۴۰۱ در اتصال مراکز مهم آموزشی، تجاری و سکونتی منطقه افزود: این اقدام با هدف ارتقای کیفیت خدماترسانی، کاهش زمان انتظار، بهینهسازی سیستم حملونقل عمومی و افزایش رضایتمندی شهروندان اجرایی شده است.
شهردار منطقه ۴ با استقبال از بازخورد مثبت مردم خاطرنشان کرد: بر اساس گزارشهای اولیه، مسافران از بهبود کیفیت، سرعت خدمات و ارتقای رفاه در این خط ابراز رضایت کردهاند. این بازخوردها ما را در مسیر توسعه و نوسازی ناوگان حملونقل عمومی مصممتر میسازد.
موسوی تأکید کرد که شهرداری منطقه ۴، همسو با سیاستهای کلان شهرداری تهران، برنامههای توسعه ناوگان و بهبود زیرساختهای حملونقل عمومی را با جدیت دنبال خواهد کرد تا کیفیت جابهجایی در پایتخت روزبهروز ارتقا یابد.
