به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا زاکانی، شهردار تهران در پیامی رحلت عالم وارسته، معلم اخلاق و امام جماعت محبوب مسجد خاتم‌الاوصیا، حضرت آیت‌الله حاج میرزا ابوالقاسم مقدس خیابانی را تسلیت گفت.

متن پیام به شرح ذیل است:

انا لله و انا الیه راجعون

رحلت عالم ربانی و معلم اخلاق، حضرت آیت‌الله مقدس خیابانی، تولیت مسجد و مدرسه علمیه خاتم الاوصیاء، ضایعه‌ای جبران‌ناپذیر برای حوزه‌های علمیه، اهالی شریف شرق تهران و جامعه ایمانی است.

ایشان بیش از پنجاه سال با نیک‌نفسی، خوشنامی و اخلاق کریمانه مسجد را چراغ هدایت مردم ساخت و با حداقل امکانات مدرسه علمیه‌ای در مجاورت مسجد برپا کرد که منشأ تربیت علمی، معنوی و انقلابی بسیاری از جوانان و نوجوانان شد. این معلم بزرگ، محل رجوع بسیاری از خانواده‌ها، جوانان و اقشار مختلف محله نظام‌آباد بود و با نفس گرم و اخلاق سراسر محبت خود، بسیاری را اهل مسجد و مجالس اهل بیت می‌کرد. رفتار و گفتارش همواره یکی بود و هیچ منصب دنیایی او را از رسالت الهی‌اش بازنداشت.

روح مطهر استاد عزیز در روز شهادت پیامبر اکرم (ص) پر کشید و پیکر پاک ایشان در روز شهادت امام رئوف، حضرت علی ابن موسی الرضا (ع) در جوار حضرت عبدالعظیم حسنی آرام گرفت. سیره رفتاری این عالم ربانی با مردم و شاگردانش، الگویی ماندگار برای تربیت معنوی و انقلابی نسل‌های آینده است.

بر خود واجب می‌دانم این ضایعه عظیم را به بیت مکرم، شاگردان، ارادتمندان و اهالی مؤمن شرق تهران تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن عالم وارسته علو درجات و همنشینی با اهل بیت عصمت و طهارت و اولیای الهی را مسئلت دارم.