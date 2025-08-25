  1. هنر
۳ شهریور ۱۴۰۴، ۱۳:۵۹

تمبر طلا و نقره غلامرضا تختی رونمایی می‌شود

تمبر طلا و نقره «غلامرضا تختی» به مناسبت بزرگداشت جهان پهلوان تختی در خانه هنرمندان ایران رونمایی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی خانه هنرمندان ایران، مراسمی به مناسبت بزرگداشت جهان پهلوان غلامرضا تختی در سالروز تولد این اسطوره فقید کشتی ایران و روز ملی کشتی در خانه هنرمندان ایران برگزار می‌شود.

این مراسم به همت کمیته ملی موزه‌ها (ایکوم) برگزار می‌شود و در آن احمد محیط طباطبایی، لوریس چکناواریان، محمدرضا طالقانی، سیدعلی‌اکبر حیدری، فرامرز تختی و رحیم پرنیا سخنرانی می‌کنند.

بخشی از این مراسم به آیین رونمایی از تمبر طلا و نقره جهان پهلوان تختی اختصاص دارد.

همچنین نمایشگاه عکس «قاب تختی» در گالری میرمیران خانه هنرمندان ایران برپا می‌شود که این نمایشگاه، ساعت ۱۹ سه‌شنبه ۴ شهریور افتتاح می‌شود و علاقه‌مندان می‌توانند تا جمعه ۷ شهریور هر روز از ساعت ۱۴ تا ۲۱ برای دیدن آثار به نمایشگاه مراجعه کنند.

مراسم «بزرگداشت جهان پهلوان» سه‌شنبه ۴ شهریور ساعت ۱۷ تا ۱۹ در سالن شهناز خانه هنرمندان ایران برگزار می‌شود.

