مزایده عمومی هفت محصول سواری گروه بهمن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گروه بهمن، این مزایده شامل طیف متنوعی از محصولات محبوب این شرکت از جمله هاوال H۶ هیبرید، پیکاپ G۹، بی‌وای‌دی سانگ پلاس، ریسپکت، فیدلیتی الیت، دیگنیتی پرایم و دیگنیتی پرستیژ خواهد بود.

زمان و محل بازدید

علاقه‌مندان می‌توانند از چهارشنبه ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ به مدت یک هفته تا روز چهارشنبه ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ در بازه زمانی ساعت ۸ تا ۱۵ از خودروها بازدید کنند. محل بازدید در کیلومتر یازده جاده مخصوص کرج (بزرگراه لشگری)، انبار خودروهای مزایده‌ای شرکت بهمن‌موتور تعیین شده است.

نحوه شرکت در مزایده

متقاضیان باید پس از بازدید، از طریق سامانه auction.bahman.ir پیشنهاد قیمت خود را ثبت کنند.

قیمت پایه خودروها بر اساس قیمت کارشناسی تعیین شده است که در سایت اعلام شده قابل رویت است.

پس از پایان مهلت مزایده، طی ۳ روز کاری نتایج نهایی اعلام خواهد شد و خودرو به بالاترین پیشنهاد فروخته می‌شود.

این مزایده فرصتی ویژه برای علاقه‌مندان و خریداران است تا بتوانند محصولات گروه بهمن را در قالب رقابتی و شفاف خریداری کنند.