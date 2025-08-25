  1. هنر
«خیال» آرش اوستا منتشر شد

قطعه موسیقایی «خیال» با صدای آرش اوستا و با شعری از سحر نقدی منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی اثر، قطعه «خیال» ترکیبی از سازهای کلاسیک جهانی با فرم موسیقی پاپ ایرانی اما بر اساس ردیف موسیقی ایرانی تنظیم شده است.

این اثر ادامه مسیر تلفیقی آرش اوستا در موسیقی ایرانی و مدرن محسوب می‌شود و فضایی عاشقانه با ملودی کاملاً ایرانی را پیش روی شنوندگان قرار می‌دهد.

میکس و مستر و طراحی صدای وکال (تولید فنی) را حامی حقیقی انجام داده و ارکستراسیون اثر نیز بر عهده محمود میرزایی بوده است. او سابقه حضور در جشنواره‌های صدا و سیما، تدریس موسیقی و پژوهش‌های گسترده در حوزه موسیقی سنتی ایرانی را دارد و همنوازی با جلال ذوالفنون را نیز در کارنامه‌ هنری خود ثبت کرده است.

پیش از این نیز، قطعه «همبستگی» از ساخته‌های آرش اوستا توانست جایزه Global Music Awards را دریافت کند. «شب یلدا»، «نوروز»، «موسیقی زرتشتیان» و … از دیگر آثار این موزیسین هستند.

