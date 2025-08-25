  1. اقتصاد
۳ شهریور ۱۴۰۴، ۱۵:۳۸

پیشنهاد ۱۰ همت اعتبار برای بازسازی «ساختمان شیشه‌ای» صدا و سیما

یک مقام مسئول با اعلام آمادگی برای بازسازی ساختمان شیشه‌ای صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، از پیشنهاد ۱۰ همت اعتبار برای جبران خسارت وارد شده به این ساختمان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی نوذرپور مدیرعامل سازمان مجری ساختمان‌ها و تأسیسات عمومی و دولتی از آمادگی و ارائه پیشنهادات آن سازمان برای بازسازی ساختمان شیشه‌ای صدا و سیما که در جنگ ۱۲ روزه با رژیم صهیونیستی دچار خسارت شد، خبر داد و گفت: در پی بازدیدهای اولیه از پروژه ساختمان شیشه‌ای، موضوع انتخاب مشاور و آغاز مطالعات تخصصی در دستور کار قرار گرفته است.

مدیرعامل سازمان مجری ساختمان‌ها و تأسیسات عمومی و دولتی ادامه‌داد: مشاور این پروژه از سوی سازمان صدا و سیما و با هماهنگی‌های لازم تعیین شده و نتایج مطالعات پس از تکمیل، توسط گروه بازسازی اعلام خواهد شد.

نوذرپور گفت: پیشنهادهای بازسازی به کمیسیون زیربنایی ارائه شده که مشتمل بر دو درخواست اصلی است. تأمین اعتبار به میزان ۱۰ همت برای اجرای پروژه و دادن اختیارات ویژه از سوی دولت به منظور تسهیل روند اجرا و شتاب‌بخشی به فرآیندها، دو پیشنهاد اصلی در این موضوع است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: پیشنهاد یادشده هم‌اکنون در کمیسیون مربوطه در حال بررسی و تصویب است.

کد خبر 6570225
زهره آقاجانی

