تعمیرات اساسی پالایشگاه اول پارس جنوبی آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی، علی غلامی با اشاره به تعمیرات اساسی پالایشگاه اول پارس جنوبی بیان کرد: این عملیات با هدف صیانت از تجهیزات بالادستی، حفظ سرمایه‌های ملی، افزایش ضریب اطمینان تولید، ارتقای ایمنی و کاهش آلایندگی‌های زیست‌محیطی طبق استانداردهای از پیش برنامه‌ریزی‌شده در دستور کار قرار گرفت.

وی ادامه داد: با گذشت بیش از ۲۲ سال از بهره‌برداری پالایشگاه اول، لزوم نگهداری و بازآفرینی تجهیزات برای برداشت حداکثری از مخزن مشترک به‌عنوان اصلی بنیادین همواره مدنظر مدیریت و کارکنان این پالایشگاه بود.

رئیس تعمیرات پالایشگاه اول پارس جنوبی تصریح کرد: بر اساس بررسی‌های انجام‌شده در حوزه بازرسی فنی، تعمیرات پیشگیرانه اصلاح و نوسازی تجهیزات، تحلیل خرابی‌ها و گزارش‌های توقف‌های اضطراری گذشته، مقرر شد این پالایشگاه در یک بازه زمانی ۲۱ روزه تعمیرات اساسی شود.

غلامی درباره این اقدام گفت: در این دوره، فعالیت‌های اصلی با هدف افزایش قابلیت اطمینان پالایشگاه شناسایی و در قالب چند بخش کلیدی دسته‌بندی شد که شامل توقف‌های اضطراری (برق و شبکه)، تعمیرات پیشگیرانه تجهیزات دوار و کمپرسورها، رفع مشکلات فرآیندی (واحد مرکاپتان‌زدایی و بازیافت گوگرد)، بازرسی فنی (برج‌ها و مبدل‌های آمین) و اصلاح و نوسازی خطوط حیاتی نظیر نیتروژن و بخار است. افزون بر این، سایر فعالیت‌های مورد نیاز نیز تعریف و زمان‌بندی شده است.

وی اظهار کرد: با توجه به توانمندی کارکنان بخش‌های مختلف ازجمله بهره‌برداری، تعمیرات و مهندسی، رویکرد سنتی نگهداشت و تعمیرات به‌تدریج حذف می‌شود و به سمت فناوری‌های نوین مانند نگهداشت پیش‌بینانه و بازرسی مبتنی بر ریسک (RBI) حرکت می‌کند تا افزون بر کاهش هزینه‌ها، بهره‌وری و پایداری تولید نیز در سال‌های آینده افزایش یابد.