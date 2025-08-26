کاهش ۲۴ درصدی سرقت در تهران

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری سردار عباسعلی محمدیان فرمانده انتظامی تهران بزرگ صبح امروز برگزار شد.

سردار محمدیان فرماندهی انتظامی تهران بزرگ ضمن تبریک حلول ماه ربیع و هفته دولت بیان کرد: خداوند را شاکریم که توفیق داشتیم در این دفاع مقدس ١٢ روزه حضور داشته باشیم و انجام وظیفه کنیم و مردم ما را شرمنده خود کردند، چه در ایام دفاع و چه پس از آن هرکدام به نحوی ما را به واسطه انجام وظیفه شرمنده می‌کردند.

وی ادامه داد: ١٩ همکار انتظامی در جنگ ۱۲ روزه جان خود را تقدیم کردند تا امنیت پایدار بماند و مردم با آرامش خاطر به امورات خود برسند، بر اساس آمارها ما نیز شرمنده مردم نشدیم. عمده شهدای ما در مرکز فوریت‌های ١١٠ اتفاق افتاد و به شهادت رسیدند که مردم در این ایام حوادثی که می‌دیدند را بلافاصله با پلیس در میان می‌گذاشتند و ارتباطات مردم با پلیس در آن ایام دو برابر شد.

سردار محمدیان با اشاره به عملکرد پلیس در این مدت ۵ ماه گذشته گفت: حوزه سرقت که اولویت پلیس بوده و هست در ۵ ماه امسال کاهش وقوع سرقت به میزان ٢۴ درصد در شهر تهران داشتیم. در حوزه پیشگیری کیفری که به عهده دستگاه قضائی است در همه زمینه‌ها برخوردهای خوبی با مجرمان می‌شود. در حوزه کشف نیز ۵٩ درصد وقوعات به کشف انجامیده و همچنان همکاران ما پیگیر هستند. در برخی از حوزه‌ها مثل حوزه سرقت‌های خشن که یکی از اولویت‌های پلیس بود ما کاهش ٣۴ درصدی را داشتیم.

وی افزود: در این مدت ۶۴ درصد کاهش در حوزه سرقت‌های مسلحانه را شاهد بودیم که یک رکورد بود و ٨٠ درصد کشفیات سرقت‌های مسلحانه را نیز داشتیم.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ گفت: نقش اصحاب رسانه به اندازه لشکرهای نظامی برای ایجاد احساس امنیت با انعکاس صحیح اخبار و توفیقات پلیس مهم است.

سردار محمدیان با اشاره به ضرورت مسئولیت‌پذیری همه دستگاه‌ها در قبال خدماتی که ارائه می‌کنند، اظهار کرد: همه سازمان‌ها باید برای جلوگیری از وقوع سرقت برنامه داشته باشند.

وی افزود: یکی از مشکلات موجود مربوط به پارکینگ‌ها و نامتناسب بودن آن‌هاست که کمتر مورد توجه قرار گرفته، در حالی که اولین اولویت باید فراهم کردن خدمات مناسب برای مشتریان باشد.

وی در ادامه با ارائه گزارشی از وضعیت جرایم در سال جاری گفت: سرقت مسلحانه با کاهش ۶۴ درصدی مواجه بوده است. همچنین، میزان قتل نیز ٣٢ درصد کاهش یافته و در عین حال ٨۶ درصد پرونده‌های قتل منجر به کشف شده است.

سردار محمدیان درباره سایر جرایم نیز اظهار داشت: در حوزه گروگانگیری، آمارها نشان می‌دهد که نسبت به سال گذشته ٢۵ درصد کاهش به ثبت رسیده است.

خروج بیش از ٧٠٠ هزار تبعه افغانستان از تهران

وی افزود: در حوزه معتادان متجاهر نیز با اجرای طرح‌های مختلف تلاش شد تا چهره شهر پاکسازی شود.

وی در خصوص اخراج افغانستانی‌ها گفت: از ابتدای سال تاکنون بیش از ٧٠٠ هزار نفر اتباع افغانی از استان تهران طرد شده اند.

سردار محمدیان گفت: الگوهای مصرف بسته به موجودیت مواد در بازار در حال تغییر است در حال حاضر الگوی مصرف به سمت گل کشیده شده و دیگر مواد مخدر شیشه نیست و عمده کشفیات ما نیز در آن حوزه است.

خبر در حال تکمیل است…