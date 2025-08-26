به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران، در حاشیه سیصد و پنجاهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جمع خبرنگاران با بیان اینکه امروز گزارش اقدامات اربعین از سوی معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران ارائه خواهد شد، اظهار کرد: معرفی سه نفر به عنوان ذی‌حساب نیز در دستور کار قرار دارد. همچنین در مورد مدت زمان صدور پروانه ساختمانی بحث و بررسی صورت می‌گیرد.

وی با بیان اینکه چراغ‌های راهنمایی و رانندگی مشکل دارند، یادآور شد: تأسیسات به ویژه باتری چراغ‌ها به سرقت می‌رود. در بخش میانی بزرگراه‌ها سخت است که سارقان تجهیزات را سرقت کنند اما در چهارراه‌ها این اتفاق رخ می‌دهد. چند بار به شهرداری تذکر دادیم که چراغ‌های راهنمایی و رانندگی با انرژی خورشیدی فعالیت کنند.

چمران همچنین تصریح کرد: به هر شکل شهرداری هم مشکلاتی دارد و خرید پنل‌ها را پیگیری می‌کند. تا جایی که در جریان هستیم، بسیاری از این پنل‌ها به ویژه برای چراغ‌های چشمک‌زن تأمین شده است.

وی در خصوص برگزاری رویدادها در نمایشگاه بین‌المللی، گفت: نباید به نمایشگاه جایزه داد که اینگونه مردم را اذیت و عصبی می‌کنند. از این همکاری بسیار خوب به ویژه برای روزهای ابتدایی مهر تشکر می‌کنم! ما برای تأمین اتوبوس‌های برقی، دو کابین و داخلی تلاش می‌کنیم و حجم قابل توجهی اتوبوس در روزهای اول مهر وارد تهران خواهند شد تا شهر آسیب کمتری ببیند؛ آن وقت برای این اقدام به‌موقع نمایشگاه‌ها نباید دستشان را بوسید؟!

رئیس شورای شهر تهران گفت: اتوبوس‌های برقی خریداری شده به خوبی کار می‌کنند و ایستگاه شارژ جدید نیز برای اتوبوس‌های در حال ورود راه‌اندازی می‌شود.

وی با بیان اینکه ساخت بزرگراه‌ها بر اساس طرح جامع عملیاتی شده است، گفت: هرچه بودجه داریم برای مترو هزینه می‌کنیم. ما به جای دو طبقه کردن بزرگراه‌ها دنبال توسعه مترو هستیم.

چمران در خصوص مباحث مطرح شده در مورد دستور تخلیه هتل‌ها توسط آسیب‌دیدگان جنگ ۱۲ روزه با بیان اینکه هتل‌ها برای اسکان آسیب دیدگان جهت ترمیم موقت است، یادآور شد: هزینه‌ها بالاست و شهرداری بیش از این توان پرداخت هزینه اسکان در هتل‌ها را ندارد. وقتی منزل تهیه شده قاعدتاً حضور در هتل‌ها توجیهی ندارد. قرار شد افراد دو تا سه ماه در هتل‌ها بمانند که بازسازی صورت بگیرد. برای مابقی که منازل آنها نیاز به تخریب و نوسازی در طول مدت یک تا دو سال داشت، خانه اجاره شده است.

رئیس شورای شهر تهران گفت: خانواده‌های امواتی که در قطعه ۴۱ بهشت زهرا (س) دفن شده بودند، می‌توانند شکایت کنند. کسی مقابل آنها نایستاده است.

وی با اعلام اینکه آنچه به ۱۳۷ گفته می‌شود باید به این سامانه مرتبط باشد، تصریح کرد: تعدادی از موارد قابل بررسی نیست اما آنچه به ما اعلام می‌شود، پاسخ می‌دهیم.

چمران در بخش دیگری از سخنان خود گفت: هنوز لایحه‌ای برای استفاده از ظرفیت پاکبانان برای نگهداشت شهر ارائه نشده است. ما در حال حاضر از شرایط نگهداشت آنچنان که باید رضایت نداریم؛ قرار بر این شده که از مسئول جدید آن دعوت کنیم که برنامه خود را ارائه دهد.