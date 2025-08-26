دریافت 15 MB کد خبر 6570876 https://mehrnews.com/x38RKx ۴ شهریور ۱۴۰۴، ۹:۵۱ کد خبر 6570876 فیلم جامعه فیلم جامعه ۴ شهریور ۱۴۰۴، ۹:۵۱ دلیل خاموشی چراغهای راهنمایی خیابانهای تهران مشخص شد «چمران» رئیس شورای شهر تهران گفت: باتری چراغهای راهنمایی خیابانهای تهران را میدزدند. کپی شد مطالب مرتبط ثبت بیش از ۲۷۸ هزار تماس با پلیس ۱۱۰ بهدلیل تصادفات در پایتخت کنایه چمران به برگزاری نمایشگاههای پرمخاطب در تهران کاهش ۱۷ درصدی سوانح رانندگی در ایام اربعین؛ برخورد با تخلفات حادثه ساز ۴۹۱ هزار موتورسوار به دلیل عدم استفاده از کلاه ایمنی اعمال قانون شدند برچسبها پلیس راهنمایی و رانندگی چراغ راهنمایی شورای شهر تهران شهرداری تهران شورای شهر
