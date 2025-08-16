۴۹۱ هزار موتورسوار به دلیل عدم استفاده از کلاه ایمنی اعمال قانون شدند

سرهنگ علی اصغر شریفی رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس راهور تهران بزرگ در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در راستای ارتقای نظم و ایمنی ترافیک شهری، پلیس راهور تهران بزرگ با جدیت بیشتری نسبت به شناسایی و برخورد با تخلفات موتورسواران اقدام کرده است. وی با تأکید بر نقش تخلفات در بروز وقوع تصادفات گفت: وقوع تصادفات، در بسیاری از موارد، نتیجه مستقیم ارتکاب تخلف بوده است.

رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس راهور تهران بزرگ با اشاره به آمار ثبت‌شده از ابتدای سال ۱۴۰۴ اظهار داشت: از ابتدای سال تاکنون بیش از ۳۲ هزار تخلف عبور موتورسیکلت‌ها از محل‌های ممنوع، و بیش از ۷۶ هزار تخلف عبور از خطوط ویژه ثبت و با آن‌ها برخورد قانونی صورت گرفته است. همچنین در زمینه حمل بار غیرمتعارف توسط موتورسواران، حدود ۷ هزار فقره جریمه اعمال شده است.

سرهنگ شریفی افزود: عبور از چراغ قرمز با حدود ۱۶ هزار جریمه، توقف یا حرکت در پیاده‌رو با بیش از ۳۸ هزار اعمال قانون و انجام حرکات نمایشی و مخاطره‌آمیز با ۴۵۳ فقره از دیگر تخلفاتی هستند که با آن‌ها برخورد قانونی شده است.

رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس راهور تهران بزرگ در ادامه با اشاره به آمار قابل توجه مربوط به عدم استفاده از کلاه ایمنی گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون، بیش از ۴۹۱ هزار جریمه به دلیل عدم استفاده کلاه ایمنی و بیش از ۴۵۳ هزار تخلف انجام حرکات نمایشی توسط موتورسواران شناسایی و با آنان برخورد قانونی صورت گرفته است.

سرهنگ شریفی همچنین با اشاره به آمار توقیف موتورسیکلت‌ها در سطح شهر تهران اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون، تعداد ۸۰۸ موتورسیکلت به‌دلیل تخلفات در پارکینگ‌ها توقیف شده‌اند. علاوه بر آن، بیش از ۲۲ هزار فقره توقیف ساعتی نیز ثبت شده است که راکبان موتورسیکلت ضمن اعمال قانون، آموزش‌های لازم را نیز دریافت کرده‌اند.

سرهنگ شریفی در پایان با تأکید بر اهمیت رعایت مقررات ایمنی توسط موتورسواران گفت: تخلفاتی نظیر عدم استفاده از کلاه ایمنی، عبور از چراغ قرمز، تردد در معابر ممنوع و انجام حرکات نمایشی و مخاطره‌آمیز، نه‌تنها جان راکبان موتورسیکلت را به خطر می‌اندازد، بلکه ایمنی سایر شهروندان را نیز تهدید می‌کند.