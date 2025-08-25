به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رابعه جوانبخت، رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ با اشاره به حجم بالای تماسهای شهروندان با مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا کنون، مجموعاً ۸۶۳ هزار و ۴۶۱ تماس از سوی شهروندان تهرانی با سامانه ۱۱۰ برقرار شده است که بخش قابل توجهی از آنها مربوط به حوزه تصادفات رانندگی بوده است. از این تعداد، ۲۷۸ هزار و ۳۲۹ تماس بهطور مستقیم به گزارش تصادفات اختصاص داشته که نشاندهنده حساسیت بالای شهروندان نسبت به حوادث ترافیکی در سطح شهر است. در میان این موارد، ۲۶۶ هزار و ۶۲۳ تصادف خسارتی و ۱۱ هزار و ۵۵۳ تصادف جرحی ثبت شده که توسط مأموران پلیس راهور مورد بررسی و رسیدگی قرار گرفتهاند.
سرهنگ جوانبخت اظهار داشت: میانگین روزانه تماسها ۵۵۷۱ هزار بوده که ۱۷۹۶ هزار تماس مربوط به تصادفات است؛ روزانه ۱۷۲۰ هزار تصادف خسارتی و ۷۵ تصادف جرحی در تهران ثبت میشود.
رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ افزود: کروکی تصادف سندی رسمی شامل جزئیات نوشتاری و تصویری است که توسط افسر پلیس راهنمایی و رانندگی در محل وقوع حادثه تهیه میشود. این گزارش به شناسایی مقصر، تعیین میزان خسارتها و تسهیل پیگیریهای قانونی و اداری کمک میکند. کروکی معمولاً شامل اطلاعاتی نظیر زمان و مکان حادثه، مشخصات خودروها، نحوه برخورد، جهت حرکت وسایل نقلیه و وضعیت صحنه تصادف است.
سرهنگ جوانبخت در ادامه گفت: از سال ۱۴۰۳ به بعد، کروکیهای کاغذی جمعآوری شدهاند و کروکیهای الکترونیکی جایگزین آنها شدهاند؛ این فرآیند توسط پلیس راهور تهران بزرگ اجرا شده و هدف آن افزایش دقت، سرعت و سهولت در رسیدگی به پروندههای تصادف و خدمات بیمهای است.
رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ، با اشاره به ضوابط بیمهای در تصادفات رانندگی گفت: بر اساس مقررات جاری، خودرویی که ارزش معاملاتی آن در زمان وقوع حادثه برابر یا کمتر از ۵۰ درصد دیه کامل در ماه حرام باشد، خودروی متعارف محسوب میشود. در این موارد، شرکتهای بیمه موظف به پرداخت خسارت تا سقف تعهدات قانونی هستند.
وی افزود: در مقابل، خودروی نامتعارف به خودرویی اطلاق میشود که ارزش آن بیش از ۵۰ درصد سقف تعهدات بیمهگر در قبال خسارت جانی باشد. در چنین شرایطی، بیمه تنها تا سقف قانونی خسارت را پرداخت میکند و مازاد آن بر عهده شخص مقصر خواهد بود.
رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ با اشاره به ضوابط جدید پرداخت خسارت در تصادفات خسارتی گفت: بر اساس دستورالعملهای بیمهای، در تصادفاتی که طرفین حادثه دارای بیمهنامه معتبر شخص ثالث هستند، گواهینامه دارند، و اختلافی میان آنها وجود ندارد، امکان دریافت خسارت بدون نیاز به کروکی پلیس تا سقف ۵۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان فراهم شده است.
سرهنگ جوانبخت با اشاره به یکی از رایجترین نوع تصادفات شهری گفت: در مواردی که خودرو با موانع یا اشیای ثابت مانند نیوجرسی، گاردریل، تیر چراغ برق یا تابلوهای راهنمایی و رانندگی برخورد کند، راننده بهعنوان مقصر حادثه شناخته میشود. در چنین شرایطی، اگر مالک خودرو دارای بیمه بدنه باشد، شرکت بیمه موظف است خسارت وارده به خودرو را طبق شرایط بیمهنامه پرداخت کند.
رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ در پایان گفت: اگر در تصادف دچار جراحت شدید، به هیچوجه صحنه حادثه را ترک نکنید. در اولین فرصت با پلیس ۱۱۰ و اورژانس تماس بگیرید. ثبت کروکی توسط مأموران پلیس راهنمایی و رانندگی، در تمامی مراحل قضائی و بیمهای نقش تعیینکنندهای در اثبات حق و دریافت خسارت دارد.
