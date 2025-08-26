  1. سیاست
سومین جلسه کمیسیون ماده ۱۰ احزاب و گروه‌های سیاسی برگزار شد

در سومین جلسه ماده ۱۰ احزاب و گروه‌های سیاسی درخواست برخی از احزاب برای تغییر نام و حوزه جغرافیایی و فعالیت ۱۵ مسئول شعبه استانی مورد تایید قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوذر کوثری مدیرکل سیاسی وزارت کشور با اشاره به آخرین جلسه کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب و تشکل‌های سیاسی گفت: در این جلسه درخواست حزب کاروکارگر برای فعالیت در حوزه استانی و تغییر نام تصویب شد.

کوثری گفت: در این جلسه درخواست تأسیس حزب عهد ایران برای فعالیت در گستره جغرافیایی ملی و حزب توسعه پایدار ایران برای فعالیت در گستره جغرافیایی استانی تصویب شد.

وی همچنین درخصوص آخرین وضعیت طرح نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها، گفت: این طرح با مشارکت و همکاری کارشناسان معاونت سیاسی وزارت کشور تدوین و نهایی شده و به تصویب کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس رسیده است.

دبیر کمیسیون ماده ۱۰ قانون فعالیت احزاب و تشکل‌های سیاسی اضافه کرد: قرار است این طرح بعد از طی کردن فرآیند نهایی خود یعنی تصویب در صحن مجلس به مرحله اجرا گذاشته شود.
کوثری تأکید کرد: رایزنی‌ها در این رابطه با مجلس و همکاران کمیسیون برای تسریع در انجام کار در حال پیگیری است.

همچنین در این جلسه فعالیت ۱۵ مسئول شعبه استانی به شرح زیر مورد تأیید کمیسیون قرار گرفت:

۱- حزب جمهوریت ایران اسلامی استان ایلام
۲- حزب جامعه اسلامی کارگران استان فارس
۳- حزب مجمع نیروهای خط امام (ره) استان زنجان
۴- حزب جمعیت اسلامی فرهنگیان استان زنجان
۵- حزب مجمع مشارکت اسلامی جوانان استان زنجان
۶- حزب دفاع از ایثارگران و قانون اساسی استان گلستان
۷- حزب انجمن اسلامی پزشکان ایران استان گلستان
۸- حزب کارگزاران سازندگی ایران استان خراسان شمالی
۹- حزب جمهوریت ایران اسلامی استان مرکزی
۱۰- حزب جمعیت رزمنده مدافع انقلاب اسلامی استان همدان
۱۱- حزب ندای ایرانیان استان البرز
۱۲- حزب سازمان معلمان ایران استان اردبیل
۱۳- حزب مجمع ایثارگران استان اردبیل
۱۴- حزب مجمع ایثارگران استان چهارمحال و بختیاری
۱۵- حزب جمعیت اعتلای نهادهای مردمی انقلاب اسلامی استان یزد

کد خبر 6570909
اكرم سادات حسيني شبستري

