به گزارش خبرگزاری مهر، سامانه جامع عضویت و سازماندهی شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی استان اردبیل با حضور علی نیکزاد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در جمع هیئت رئیسه شورای ائتلاف استان به بهره‌برداری رسید.

این سامانه با هدف ایجاد بستر شفاف، منظم و کارآمد برای ثبت‌نام، سازماندهی و ارتباط‌گیری با اعضای شورای ائتلاف در سطح همه شهرستان‌های استان طراحی شده است که امکان ثبت‌نام مستقیم، مدیریت اعضا جدید، بانک اطلاعاتی جامع، ارتباط مستقیم با اعضا، کمیته‌بندی و ایجاد شبکه منسجم میان اعضای شورا از قابلیت‌های متنوع دیگر آن است.

در ادامه این مراسم نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به ابتکار شورای ائتلاف استان اردبیل در استفاده از فناوری‌های نوین برای مدیریت تشکیلاتی اظهار داشت: شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی به عنوان یکی از ارکان سیاسی نقش‌آفرین و مهم بوده و همواره در جهت تقویت روحیه انقلابی و تبعیت از منویات مقام معظم رهبری گام برمی‌دارد.

وی در ادامه این مراسم ضمن پاسخگویی به برخی پرسش‌های مطرح شده از سوی حاضران در جلسه، در خصوص مسائل و موضوعات مختلفی همچون وقایع جنگ ۱۲ روزه، رویدادهای سیاسی و اجتماعی کشور و مسائل مرتبط با رشد و توسعه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی استان اردبیل صحبت کرد.

لازم به ذکر است که این سامانه به دست برنامه‌نویسان جوان و اعضای هیئت رئیسه جوانان شورای ائتلاف طراحی و پیاده‌سازی شده و همه داده‌های سامانه کشوری قبلی نیز به این سامانه منتقل شده و در صورت نیاز این سامانه بومی استانی با سامانه‌های جامع کشوری لینک خواهد شد.