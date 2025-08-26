تیراندازی در ویکتوریای استرالیا؛ ۲ افسر پلیس کشته شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، در پی وقوع تیراندازی در ایالت ویکتوریا واقع در شمال شرقی استرالیا، دو افسر پلیس کشته شدند.

شبکه «۷ نیوز» استرالیا اعلام کرده که این حادثه حین تلاش پلیس برای اجرای یک حکم تفتیش در آدرسی در شهر «پورپونکاح/Porepunkah» رخ داده است.

به گفته این شبکه، مظنون مسلح این تیراندازی پس از گروگان گرفتن همسر و فرزندانش، از محل حادثه گریخته است.

پلیس ضمن تایید کشته شدن دو افسر، از زخمی شدن یکی دیگر از نیروهای خود از ناحیه پا خبر داده و شرایط وی را وخیم اعلام کرده است.