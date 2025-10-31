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۹ آبان ۱۴۰۴، ۷:۳۰

ضرورت واقعی‌سازی تعرفه‌ها برای توقف زیرمیزی

ضرورت واقعی‌سازی تعرفه‌ها برای توقف زیرمیزی

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: واقعی‌سازی تعرفه‌ها، نظارت دقیق و اقدامات هماهنگ با سازمان‌های مالیاتی و قضایی ضروری است.

سید محمد جمالیان، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر با اشاره به پدیده دریافت وجه خارج از تعرفه در برخی بیمارستان‌ها، تاکید کرد: واقعی‌سازی تعرفه‌ها، نظارت دقیق و اقدامات هماهنگ با سازمان‌های مالیاتی و قضائی ضروری است که هدف این اقدامات حفظ سلامت جامعه، جلوگیری از مهاجرت پزشکان و کاهش فشار اقتصادی بر بیماران است.

واقعیت تعرفه‌ها و فشار اقتصادی بر بیمارستان‌ها

جمالیان ادامه داد: متأسفانه تعرفه‌های غیرواقعی باعث شده در بیمارستان‌های دولتی و خصوصی چرخ مالی بیمارستان‌ها به سختی بچرخد و در بیمارستان‌های دولتی دولت بودجه تزریق می‌کند، ولی در بیمارستان‌های خصوصی همه چیز باید از طریق درآمدهای خودشان اداره شود. هزینه‌های درمانی به شدت افزایش یافته و بخش‌های مختلف بیمارستان، مانند خدمات پرستاری، تجهیزات و ملزومات بهداشتی، فشار اقتصادی زیادی ایجاد می‌کند.

وی افزود: سال جاری اولین سالی بود که تعرفه‌ها به موقع اعلام شد و افزایش خوبی داشتند، ولی چند سال گذشته تعرفه‌ها افزایش مناسبی نداشتند و قیمت واقعی خدمات پزشکی تعیین نشده است و این مسئله موجب شده عمل‌های جراحی در ایران نسبت به کشورهای منطقه و دنیا قیمت بسیار پایین داشته باشند.

مشکل دیرکرد پرداخت بیمه‌ها و پیامدهای اقتصادی

عضو کمیسیون بهداشت گفت: پرداخت‌های بیمه معمولاً هفت تا هشت ماه پس از ارائه خدمت انجام می‌شود، در حالی که پزشکان باید هزینه‌های زندگی خود را در همان ماه پرداخت کنند و این شرایط باعث شده دریافت وجه غیرقانونی از بیماران در برخی نقاط افزایش یابد.

ضرورت واقعی‌سازی تعرفه‌ها برای توقف زیرمیزی

تشکیل کمیته بررسی و راهکارهای پیشنهادی

جمالیان ادامه داد: کمیته‌ای با حضور اعضای کمیسیون بهداشت، معاونت درمان وزارت بهداشت و کارشناسان مرتبط تشکیل شد تا علل دریافت زیرمیزی و راهکارهای مقابله با آن بررسی شود و هدف این کمیته جلوگیری از مهاجرت پزشکان از شهرستان‌ها به تهران یا خارج کشور و بازگرداندن نظم به نظام سلامت است.

راهکارهای اصلی مقابله با دریافت غیرقانونی وجه

وی ادامه داد: وزارت بهداشت وظیفه نظارت بر کیفیت درمان را دارد و کنترل مالی توسط سازمان‌های مالیاتی و اقتصادی انجام شود و اعمال مالیات بازدارنده برای پزشکانی که خارج از تعرفه درآمد کسب می‌کنند، همچنین تمرکز بر کنترل دریافت غیرقانونی وجه در تهران و سپس تعمیم به شهرستان‌ها، زیرا تهران سرآغاز این معضل بوده است و افزایش اثر بازدارندگی قوانین با اعمال جرایم و پیگیری مالی و قضائی نیز از راهکارهای اصلی است.

نقش بیمارستان‌ها و حفظ حقوق بیماران

جمالیان افزود: بیمارستان‌های خصوصی، به ویژه در تهران، باید پاسخگوی عملکرد پزشکان خود باشند و اقدامات غیرقانونی را مدیریت کنند. رئیس بیمارستان باید مسئولیت پزشکانی که در بیمارستان فعالیت می‌کنند را بپذیرد و مشکل دریافت خارج از تعرفه محدود به تعداد اندکی از جراحان است و اقدام باید طوری باشد که پزشکان جوان یا تازه‌کار آسیب نبینند، اما در عین حال قانون رعایت شود و حقوق بیماران حفظ شود.

ضرورت واقعی‌سازی تعرفه‌ها برای توقف زیرمیزی

ضرورت سیستم پرونده الکترونیک و نظام ارجاع

جمالیان خاطرنشان کرد: اجرای کامل پرونده الکترونیک و نظام ارجاع برای پزشک خانواده ضروری است. این سیستم اجازه می‌دهد اطلاعات بیمار شامل سوابق پزشکی، داروها و آزمایش‌ها ثبت شده و پزشکان بتوانند بازخورد دریافت کنند. بدون سیستم الکترونیک، نظارت بر اقدامات درمانی و مدیریت هزینه‌ها امکان‌پذیر نخواهد بود و اجرای طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع باید مرحله به مرحله و با بودجه کافی انجام شود تا از رها شدن پروژه و هدررفت منابع جلوگیری شود. اولویت با روستاها و شهرهای کوچک و سپس شهرهای بزرگ‌تر خواهد بود.


جمالیان تاکید کرد: اصلاح تعرفه‌ها، کنترل دریافت غیرقانونی وجه و ایجاد سیستم الکترونیک پرونده پزشکی باید همزمان اجرا شود تا سلامت جامعه حفظ شده، حقوق بیماران رعایت شود و شأن و منزلت پزشکان محترم نگه داشته شود.

کد مطلب 6571012
محدثه رمضانعلی

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    نظرات

    • یه کارمند IR ۰۸:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۹
      1 0
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      من یه کارمند هستم و مجبور شدم برای یه عمل ساده که نیم ساعت زمان برد 140 میلیون تومان زیر میزی بدهم. متاسفانه این قضیه خیلی عادی شده
      • گُشتاسپ IR ۱۰:۰۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۹
        1 0
        راهکار اساسی تر افزایش ظرفیت واقعی رشته های تخصص پزشکی به ویژه رشته های جراحی دار است تا انحصار شکسته بشه و بازار رقابتی تر شکل بگیره ، ولی متاسفانه کو گوش شنوا !!
    • محمد IR ۰۹:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۹
      1 0
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      با کدام درآمد واقعی مردم ویزیت واقعی بپردازند؟!
    • US ۰۹:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۹
      0 0
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      خسته شدیم از این واقعی سازی ها ،
    • ایوب نظری IR ۱۱:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۹
      0 1
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      واقعی سازی تعرف های درمانی خدمت رسانی درست به مردم رو رقم میزنه تعرفه غیر واقعی موجب دلخوری کادر درمان و در ارائه خدمت دچار سستی و نقص میشوند
    • حسن حسنی IR ۱۳:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۹
      0 1
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      به جای برخورد با تخلف، گرانی را به عنوان راه حل تجویز می کنند.

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