«زیرمیزی» هیچ سنخیتی با سوگندنامه بقراط ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، همایون سامه یح نجف آبادی، به موضوع مهاجرت پزشکان اشاره کرد و افزود: با وجود توانایی و ظرفیت بالای علمی کشور در تربیت پزشکان متخصص، امروز با کمبود جدی نیروی انسانی در این حوزه مواجه هستیم. این مسئله تنها مختص دولت فعلی نیست و در دولت‌های پیشین نیز وجود داشته است، ریشه‌یابی این موضوع به مسائل گوناگونی بازمی‌گردد.

وی با تأکید بر اینکه در حوزه سلامت باید تمامی ابعاد از دیدگاه بیمار و پزشک سنجیده شود، ادامه داد: زمانی که دولت‌ها به کاهش پرداختی از جیب بیماران توجه می‌کنند، باید دریافتی پزشکان را نیز مد نظر قرار دهند؛ پزشکان ایرانی در سطح جهانی شناخته شده هستند، اما دریافتی آنها با خدماتی که ارائه می‌دهند، همخوانی ندارد و این موضوع شاید مهم‌ترین عامل مهاجرت نخبگان پزشکی باشد.

سامه یح با بیان اینکه دغدغه‌های اقتصادی مهم‌ترین عامل خروج اساتید پزشکی از کشور است، اظهار داشت: بی‌توجهی به وضعیت اقتصادی پزشکان در کشور قطعاً در آینده‌ای نزدیک ما را مجبور به واردات پزشک خواهد کرد که بی‌تردید در تبحر و حرفه‌ای بودن به پای پزشکان ایرانی نمی‌رسند و از همه مهم‌تر، هزینه این خلأ را باید به دلار پرداخت کنیم.

وی افزود: باید برای این موضوع با درایت و دوراندیشی برنامه‌ریزی کنیم تا با بحران کمبود پزشک متخصص روبه‌رو نشویم.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با تأکید بر لزوم هموار کردن مسیر بازگشت نخبگان پزشکی که به خارج مهاجرت کرده‌اند، تصریح کرد: بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی می‌تواند شرایط ماندن و خدمت کردن در کشور را برای هموطنان فراهم کند؛ این وضعیت برای تمامی نخبگان، از پزشکان گرفته تا مهندسان، صادق است؛ اگر وضعیت اقتصادی کشور بهبود یابد، بسیاری از سرمایه‌گذاران و نخبگان به کشور باز خواهند گشت.

سامه یح ادامه داد: امروز حتی بی‌توجهی به وضعیت پزشکان منجر به رواج پدیده‌هایی نظیر «زیرمیزی» به اشکال مختلف شده و این مهم هیچ سنخیتی با سوگندنامه بقراط ندارد که برخی از پزشکان ابتدا هزینه درمان را حتی به نجومی‌ترین و دلاری ترین حد ممکن دریافت می‌کنند و رسالت این حرفه را زیر سوال می‌برند؛ تاریخ ثابت کرده که پزشکان ما در ازای دریافت کمترین هزینه حاضر به درمان بیمار بوده‌اند و هدفشان بهبود شرایط جسمی بیماران بوده است.

وی با تأکید بر اینکه اگر امروز خطایی از سوی جامعه پزشکی سر می‌زند، در سایه شرایط ناخوشایند اقتصادی است، خاطرنشان کرد: امیدوارم دولت در حوزه درمان، پزشک و بیمار را در کنار هم ببیند؛ هرچند پزشکانی هستند که در بدترین شرایط به هموطنان خود خدمت می‌کنند.