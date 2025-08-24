حبیب‌الله سمیع، متخصص بیماری‌های داخلی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر گفت: در حال حاضر مسئولیت بخشی کوچک در شورای پزشکی بر عهده دارم که مربوط به تأیید داروهای شیمی‌درمانی، داروهای ام‌اس و روماتیسمی و داروهای گران‌قیمت بیماران است. از همین رو از دولت تقاضا داریم داروهای بیماران خاص باید بدون وقفه تأمین شود.

وی با اشاره به شرایط خاص کشور در زمان جنگ ۱۲ روزه اظهار داشت: تلاش ما این بود که در روند درمان بیماران هیچ خدشه‌ای وارد نشود و بسیاری از نسخه‌ها به‌صورت الکترونیک تجدید می‌شد تا بیماران بدون وقفه داروهایشان را دریافت کنند. همچنین در این ایام بسیاری از بیماران از خدمات آنلاین استفاده کردند.

به گفته سمیع؛ در مطب نیز بیماران تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی یا کسانی که توان مالی کافی نداشتند به صورت رایگان پذیرش می‌شدند. در بیمارستان وزارت نفت نیز خدمات برای بیماران شرکت نفت رایگان است.

وی در ادامه افزود: یکی از مشکلات صنفی ما بیمه‌نامه مسئولیت حرفه‌ای است. بیمار می‌تواند تا ۱۰ یا ۲۰ سال آینده شکایت کند، اما بیمه‌نامه ما فقط سه سال اعتبار دارد و این نقص بزرگی است که باید برطرف شود و همچنین موضوع برخوردهای نامناسب با پزشکان و پرستاران در مراکز درمانی باید جدی گرفته شود. کسانی که در شرایط بحرانی مانند جنگ یا کرونا پای کار بودند.

سمیع درباره پدیده زیرمیزی نیز توضیح داد: متأسفانه کمتر از یک‌دهم درصد پزشکان ممکن است چنین رفتاری داشته باشند، اما این موضوع در رسانه‌ها پررنگ می‌شود و ما هم بخشی از این جامعه هستیم و می‌خواهیم مطابق قانون عمل کنیم، اما نکته اصلی این است که تعرفه‌ها باید واقعی شود، وقتی دستمزد یک آرایشگر زنانه برای کوتاه کردن مو دو برابر ویزیت فوق تخصص است، طبیعی است که مشکلاتی ایجاد شود، البته زیرمیزی در هر شکل آن مضموم است و باید جلوی آن گرفته شود، اما همزمان تعرفه‌ها هم باید متناسب با شرایط واقعی جامعه پزشکی ایجاد شود.