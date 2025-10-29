به گزارش خبرنگار مهر، حسین شکوری بعد از ظهر چهارشنبه در نشست کمیسیون نظارت بر اصناف و اتحادیه‌های استان سمنان در صنعت معدن و تجارت سمنان با اشاره به رویکرد کاهش پرونده‌های قضائی از اصناف بیان کرد: روش‌های جایگزین حل اختلاف و گسترش فرهنگ صلح و سازش می‌بایست ترویج شود.

وی با بیان اینکه رویه دستگاه قضائی هم ترویج سازش و صلح است، افزود: برای همین منظور درج شرط داوری در قراردادهای اصناف استان سمنان اجباری شد تا شاهد کاهش بروز اختلافات و دعاوی در اصناف استان باشیم.

معاون دادگستری استان سمنان همچنین با بیان اینکه استفاده از داوری‌های تخصصی و بهره‌گیری از ظرفیت نهادهای صنفی سبب کاهش پرونده‌های قضائی می‌شود، گفت: این اقدام به توسعه فرهنگ سازش هم کمک می‌کند.

شکوری همچنین راه‌اندازی کانون داوران حرفه‌ای استان سمنان به‌عنوان پنجمین کانون داوری کشور را یکی از اقدامات خوب صورت گرفته در مجموعه دستگاه قضائی دانست و ابراز کرد: این کانون می‌تواند کیفیت داوری را افزایش دهد.

وی با بیان اینکه درج شرط داوری در قراردادها، راهکاری مؤثر برای حل اختلاف در کوتاه‌ترین زمان است، گفت: داورها در این شیوه با بهره‌گیری از نظرات فنی و تخصصی اتحادیه مربوطه میان طرفین داوری می‌کند و رأی داوری نیز دارای ضمانت اجرایی قانونی است.

معاون قضائی دادگستری استان سمنان همچنین خاطرنشان کرد: هزینه‌های داوری طبق تعرفه و آئین‌نامه مصوب تعیین می‌شود و در صورت مشاهده تخلف، داوران متخلف به مراجع نظارتی مربوطه معرفی خواهند شد تا سلامت و شفافیت فرآیند داوری حفظ شود.