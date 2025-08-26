به گزارش خبرنگار مهر، رضا جمشیدی ظهر سه‌شنبه در مراسم افتتاح پروژه‌های عمرانی بخش کرگانرود که به صورت تجمعی در سالن ورزشی غیرتوپی شهید محبی داوان برگزار شد، اظهار کرد: هفته دولت فرصتی برای ارائه خدمت به مردم شریف و نجیب است.

وی افزود: تمام تلاش دولت وفاق ملی، ارائه خدمات ارزشمند به مردم است و ما نیز به عنوان نماینده این دولت در شهرستان باید گام‌های اساسی و مؤثری در جهت خدمت‌رسانی مطلوب به اقشار مختلف جامعه برداریم.

فرماندار تالش با اشاره به پروژه‌های مهم بهره‌برداری شده گفت: ۲۷ پروژه عمرانی شامل احداث کانال‌های آب‌های سطحی، تعریض و شن‌ریزی معابر، نصب روشنایی معابر و خرید ماشین‌آلات عمرانی برای دهیاری‌ها به بهره‌برداری رسیده است.

جمشیدی ادامه داد: همچنین ۶ پروژه در شهر لیسار از جمله احداث کانال‌های آب‌های سطحی، نصب تیرهای تلسکوپی، آسفالت معابر شهری و افتتاح سالن ورزشی غیرتوپی شهید محبی داوان به پایان رسیده است.

وی اضافه کرد: در حوزه اشتغال‌زایی نیز طرح‌های خود مالکی بهزیستی اجرا شده و ۳۲ واحد مسکونی مددجویان به بهره‌برداری رسید، ضمن اینکه تعمیرات ۱۱ واحد مسکونی و طرح‌های اشتغال‌زایی کمیته امداد نیز تکمیل شده است.

فرماندار تالش گفت: در بخش توزیع برق، ۱۲ پروژه شامل نصب ترانس‌ها و تبدیل شبکه به کابل‌های خودنگهدار برای تقویت و پایداری برق مشترکان به بهره‌برداری رسیده است.