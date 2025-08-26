  1. استانها
  2. گیلان
۴ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۲۸

بهره‌برداری از ۵۹ پروژه عمرانی و اشتغال‌زایی در بخش کرگانرود تالش

بهره‌برداری از ۵۹ پروژه عمرانی و اشتغال‌زایی در بخش کرگانرود تالش

تالش - همزمان با سومین روز از هفته دولت ۵۹ پروژه عمرانی، اقتصادی، ورزشی و اشتغال‌زایی در بخش کرگانرود شهرستان تالش با اعتبار ۸۲ میلیارد و ۴۵۸ میلیون تومان به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا جمشیدی ظهر سه‌شنبه در مراسم افتتاح پروژه‌های عمرانی بخش کرگانرود که به صورت تجمعی در سالن ورزشی غیرتوپی شهید محبی داوان برگزار شد، اظهار کرد: هفته دولت فرصتی برای ارائه خدمت به مردم شریف و نجیب است.

وی افزود: تمام تلاش دولت وفاق ملی، ارائه خدمات ارزشمند به مردم است و ما نیز به عنوان نماینده این دولت در شهرستان باید گام‌های اساسی و مؤثری در جهت خدمت‌رسانی مطلوب به اقشار مختلف جامعه برداریم.

فرماندار تالش با اشاره به پروژه‌های مهم بهره‌برداری شده گفت: ۲۷ پروژه عمرانی شامل احداث کانال‌های آب‌های سطحی، تعریض و شن‌ریزی معابر، نصب روشنایی معابر و خرید ماشین‌آلات عمرانی برای دهیاری‌ها به بهره‌برداری رسیده است.

جمشیدی ادامه داد: همچنین ۶ پروژه در شهر لیسار از جمله احداث کانال‌های آب‌های سطحی، نصب تیرهای تلسکوپی، آسفالت معابر شهری و افتتاح سالن ورزشی غیرتوپی شهید محبی داوان به پایان رسیده است.

وی اضافه کرد: در حوزه اشتغال‌زایی نیز طرح‌های خود مالکی بهزیستی اجرا شده و ۳۲ واحد مسکونی مددجویان به بهره‌برداری رسید، ضمن اینکه تعمیرات ۱۱ واحد مسکونی و طرح‌های اشتغال‌زایی کمیته امداد نیز تکمیل شده است.

فرماندار تالش گفت: در بخش توزیع برق، ۱۲ پروژه شامل نصب ترانس‌ها و تبدیل شبکه به کابل‌های خودنگهدار برای تقویت و پایداری برق مشترکان به بهره‌برداری رسیده است.

کد خبر 6571129

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها