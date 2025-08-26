به گزارش خبرنگار مهر، شینا انصاری در آئین کلنگزنی نیروگاه ۲۰ مگاواتی خورشیدی شهدای سفیددشت، بر اهمیت حفاظت از طبیعت و تنوع زیستی بهویژه در تالابهای ارزشمند کشور تأکید کرد.
انصاری با اشاره به ضرورت توسعه پروژههای محیطزیستی در کشور، اظهار داشت: پروژههایی از این دست با هدف کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی، تنوعبخشی به سبد مصرف انرژی و کاهش انتشار گازهای گلخانهای طراحی شدهاند که نشاندهنده درک رو به رشد اهمیت مسائل زیستمحیطی در سطح ملی است.
وی افزود: در دهههای گذشته، بیتوجهی به ملاحظات محیطزیستی موجب بروز چالشهایی نظیر ناترازی انرژی و محدودیت منابع آب شده است. اما امروز با رونمایی از پروژههای نوین، کشور در مسیر بهرهبرداری از فناوریهای سبز و توسعه انرژیهای تجدیدپذیر گام برداشته است.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به نقش مؤثر بخش خصوصی در این حوزه، تصریح کرد: ورود سرمایهگذاران به پروژههای نیروگاهی خورشیدی و بادی، نهتنها به بهبود وضعیت محیطزیست و مدیریت منابع آب کمک میکند، بلکه زمینهساز توسعه صنایع سبز و اشتغال پایدار نیز خواهد بود.
انصاری تغییر اقلیم را یکی از معضلات جهانی دانست که کشور ایران نیز از آثار آن بینصیب نمانده و گفت: این واقعیت، ضرورت حرکت به سوی فناوریهای پاک و انرژیهای تجدیدپذیر را دوچندان کرده است.
وی با اشاره به سیاستهای دولت چهاردهم و تأکید دکتر پزشکیان بر توسعه انرژیهای نو، خاطرنشان کرد: در سال گذشته، بیش از ۱۳۰۰ مگاوات انرژی خورشیدی در کشور توسعه یافته که نسبت به دهههای پیشین رشد چشمگیری داشته است، اما این میزان کافی نیست و باید با بهرهگیری از ظرفیتهای خدادادی کشور، این روند را شتاب بخشید.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در پایان گفت: امید است با همافزایی ملی، شاهد ارتقای کیفیت محیطزیست و حفظ سرمایههای طبیعی برای نسلهای آینده باشیم.
