به گزارش خبرگزاری مهر، هجدهمین کمیسیون عملیات فرماندهی مرزبانی انتظامی ویژه مقابله با قاچاق مواد مخدر در پایانه‌های مرزی با حضور سردار ایرج کاکاوند رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا در ستاد مرزبانی برگزار شد.

سردار احمدعلی گودرزی فرمانده مرزبانی انتظامی، در این کمیسیون با اشاره به اقدامات مرزبانان برای ممانعت از ورود مواد مخدر به کشور، گفت: مرزهای جمهوری اسلامی ایران سخت‌ترین شرایط جغرافیایی را دارد و مرزبانان ما با جدیت و ایثار و تمام تلاش در جهت مبارزه با پدیده شوم مواد مخدر در مرزها مقابله می‌کنند.

فرمانده مرزبانی انتظامی با بیان اینکه مرزبانان از ۸ هزار و ۷۵۵ کیلومتر مرز مراقبت و در این مسیر با قاچاق مواد مخدر مقابله می‌کنند، اظهار داشت: بیشترین تولید و صادرات مواد مخدر توسط برخی از کشورهای همسایه شرقی صورت می‌پذیرد و مرزهای آنها یک جانبه کنترل می‌شود و هیچ کوششی در کنترل مرزهای مشترک خود با جمهوری اسلامی ایران ندارند.

سردار گودرزی پدیده شوم مواد مخدر را تاکتیک و تکنیک و فتنه استکبار جهانی دانست و افزود: رویکرد برخورد قاطع با قاچاقچیان مواد مخدر و مافیای آن را در دستور کار داریم و در این مسیر مرزبانان قاطعانه عمل خواهند کرد.

این مقام ارشد در فرماندهی مرزبانی انتظامی در ادامه بر ضرورت استفاده از نیروی نسوان و مرد آموزش دیده در پایانه‌های مرزی، استفاده از تجهیزات بادی اسکنر، ایکس ری وگیت ری، اعزام نیروهای کمکی، همکاری دو جانبه و غیره تأکید داشت.

مجاهدت‌های شبانه روزی مرزبانان در عرصه مقابله با مواد مخدر

سردار ایرج کاکاوند رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا، نیز در این دیدار تلاش مرزبانان را برای مقابله با قاچاق مواد مخدر در مرزها ستودنی دانست و اظهار کرد: مرزبانان با حضور فعال و مقتدرانه در سراسر مرزهای پهناور ایران اسلامی به ویژه در جنوب شرق و شرق با اشراف کامل فعالیت اشرار و عناصر قاچاق مواد مخدر در جنوب شرق کشور را رصد و قاطعانه با هر گونه تحرک آنان برخورد می‌کنند.

وی با اشاره به جان فشانی‌های مرزداران در راه مبارزه با قاچاق مواد مخدر و تقدیم شهدای مدافع امنیت، افزود: به روز رسانی تکنیک‌ها و شیوه‌های جدید کشف جرایم مواد مخدر در نقاط مرزی کشور از یک سو و بهره‌گیری از تجهیزات و ظرفیت‌های نوین شناسایی هم سنگرانم در فرماندهی مرزبانی از سوی دیگر باعث شده است که امروز شاهد افزایش میزان کشفیات مواد مخدر در نقاط مرزی باشیم.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا با اشاره اینکه جمهوری اسلامی ایران در خط مقدم مقابله با مواد مخدر است، بیان داشت: با برنامه‌ریزی و اراده و عزمی راسخ در میدان مقابله با مواد مخدر در مرزها هستیم و نتایج مجاهدت‌های شبانه روزی مرزبانان در عرصه مقابله با قاچاق مواد مخدر برای همه ملموس است.