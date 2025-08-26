به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عباسعلی پهلوانی‌نسب عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به افزایش تماس‌های مردمی با مرکز ۱۱۰، اظهار کرد: در پنج ماه گذشته، بیش از ۷۱ هزار تماس به مرکز ۱۱۰ ثبت شده که نشان‌دهنده اعتماد عمومی به پلیس است. این تماس‌ها نسبت به سال گذشته ۱۰ درصد افزایش داشته است و تماس‌های عملیاتی نیز ۹ درصد رشد داشته است.

پهلوانی‌نسب همچنین در خصوص مقابله با جرایم، از افزایش ۳۵ درصدی دستگیری اراذل و اوباش خبر داد و افزود: در پنج ماه گذشته، شاهد کاهش ۱۹ درصدی وقوع سرقت‌ها در مرکز استان بودیم که این موفقیت حاصل طرح‌های مستمر پلیس و تعامل خوب با دستگاه‌های قضائی و اجرایی است.

فرمانده انتظامی گرگان بر اهمیت نقش رسانه‌ها در اطلاع‌رسانی صحیح و همکاری با پلیس تأکید کرد و گفت: خبرنگاران می‌توانند با مستندسازی و پوشش اخبار دقیق، در کاهش ناامنی‌های اجتماعی و افزایش اعتماد عمومی به دستگاه‌های انتظامی مؤثر باشند.

وی همچنین به اقدامات پلیس در زمینه مبارزه با مواد مخدر اشاره کرد و گفت: در پنج ماه گذشته، موفق به کشف بیش از ۲۸۹ کیلوگرم مواد مخدر در شهرستان گرگان شدیم که این میزان کشفیات نسبت به سال گذشته، ۲۳۶ درصد افزایش داشته است.

فرمانده انتظامی گرگان از همکاری سازنده بین پلیس، مردم و رسانه‌ها قدردانی کرد و افزود: همه نهادها و اقشار مختلف جامعه باید در تأمین امنیت مشارکت فعال داشته باشند تا شاهد امنیت پایدار در استان باشیم.

