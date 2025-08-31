کشف داروی قاچاق از یک انبار در شهرک ولیعصر

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین مهرعلیان سرکلانتر پنجم پلیس پیشگیری پایتخت از دستگیری فردی که داروهای قاچاق بوتاکس را در مخفیگاه خود انبار کرده بود، خبر داد.

وی در تشریح این خبر بیان داشت: در پی اجرای طرح مبارزه با فروشندگان قرص و مواد دارویی غیرمجاز، تیم عملیات کلانتری ۱۵۳ شهرک ولیعصر موفق به شناسایی یکی از این افراد شد.

سرهنگ حسین مهرعلیان در ادامه افزود: پس از انجام تحقیقات میدانی و هماهنگی با مقام قضائی به مخفیگاه این فرد مراجعه و در یک عملیات پلیسی موفق به دستگیری وی شدند. در بازرسی‌های اولیه از مخفیگاه این متهم ۱۴۱ بسته دارو قاچاق بوتاکس شدند و به همراه وی به کلانتری منتقل کردند.

سرکلانتر پنجم پلیس پیشگیری پایتخت بیان کرد: صاحبان این اموال به کلانتری منتقل و پس از انجام بررسی‌های بیشتر جهت کشف جرایم احتمالی دیگر تحویل مقامات قضایی شدند.

سرهنگ مهرعلیان به شهروندان توصیه کرد: مبارزه با افراد قاچاقچی و سود جو همیشه جزو اولویت‌های پلیس می‌باشد.