به گزارش خبرگزاری مهر، علی قربانی معاون امور دهیاری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور گفت: این پروژه‌ها به لحاظ نوع شامل بهسازی معابر، احداث ساختمان اداری، بهداشت محیط و پسماند، ایمنی و آتش‌نشانی، ساماندهی آرامستان و گلزار شهدا، اماکن ورزشی و فرهنگی، بوستان روستایی و فضای سبز می‌باشند که هرساله همزمان با فرارسیدن هفته دولت، تعدادی از این پروژه‌ها، افتتاح شده و به بهره‌برداری می‌رسند.

قربانی افزود: بر اساس اطلاعات اعلام شده از سوی استانداری‌ها، بیشترین تعداد پروژه‌ها مربوط به بهسازی معابر با ۷۶۲۶ پروژه و معادل ۸۱ درصد کل پروژه‌های اجرا شده توسط دهیاری‌ها است که در قالب آن حدود ۱۰،۳۱۳،۳۱۰ مترمربع معبر روستایی با اعتباری بالغ بر ۳۹،۲۰۰ میلیارد ریال آماده‌سازی و آسفالت شده است.

معاون امور دهیاری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در خصوص سایر پروژه‌های دهیاری‌ها اظهار داشت: ۳۸۳ پروژه احداث و تکمیل پارک، بوستان و فضای سبز ،۱۵۰ پروژه احداث ساختمان‌های اداری، ۱۰۷ پروژه، کمک به بهداشت محیط و پسماند، ۲۸۱ پروژه ارتقای وضعیت ایمنی و آتش‌نشانی، ۳۵۷ پروژه، احداث و ساماندهی اماکن ورزشی و فرهنگی، ۱۴۰ پروژه ساماندهی آرامستان و گلزار شهدا، از دیگر طرح‌های عمرانی و خدماتی دهیاری‌ها است که در سال جاری به بهره‌برداری می‌رسد.

معاون امور دهیاری‌ها همچنین خاطرنشان کرد: دهیاری‌ها مطابق با اساسنامه، تشکیلات و سازمان دهیاری‌ها و مفاد مندرج در بخشنامه سالیانه بودجه، موظف به اجرای طرح‌های عمرانی و خدماتی دارای اولویت در روستاها، هستند.

وی در پایان اظهار امیدواری کرد که دهیاری‌ها با افتتاح و بهره‌برداری از این پروژه‌ها، ضمن بهبود زیرساخت‌های عمرانی و خدماتی در روستاها، زمینه‌های رضایتمندی مردم و ماندگاری جمعیت روستایی را فراهم کنند.