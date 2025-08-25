به گزارش خبرنگار مهر، احمد خرم در نشست خبری ظهر دوشنبه با حضور اصحاب رسانه در فرمانداری میامی از افتتاح ۹۸ طرح عمرانی با اعتبار نزدیک به ۴۰۰ میلیارد تومان در این شهرستان خبر داد.
وی با بیان اینکه هفت پروژه اقتصادی نیز در ایام هفته دولت در شهرستان میامی به بهرهبرداری میرسد بیان کرد: مجموع اعتبارات این پروژهها ۱۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان برآورد شده است
فرماندار میامی از کلنگ زنی ۹ پروژه با اعتبار ۲۶۸ میلیارد تومان در این شهرستان خبر داد و گفت: راه و شهرسازی شرق استان سمنان با ۴ پروژه و اعتبار ۲۵۰ میلیارد تومان بیشترین تعداد پروژههای قابل کلنگ زنی را به خود اختصاص داده است
خرم با بیان اینکه دو پروژه شرکت توزیع برق دو پروژه دهیاریها و یک پروژه شهرداری میامی در طول ایام هفته دولت کلنگ زنی میشود گفت: سه پروژه جهاد کشاورزی با اعتبار ۱۰ میلیارد تومان و یک پروژه شرکت توزیع برق به اعتبار یک میلیارد و هشتصد میلیون تومان و سه پروژه کمیته امداد با اعتبار ۴۵۰ میلیون تومان در طول ایام هفته دولت در شهرستان میامی افتتاح میشود.
خرم از افتتاح ۴ پروژه عمرانی امور عشایر شهرستان میامی با اعتبار دو و نیم میلیارد تومان در طول ایام هفته دولت خبر داد و بیان کرد دو پروژه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود با اعتبار ۵ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان و ۷ پروژه شرکت آب و فاضلاب با اعتبار شش میلیارد و ۶۷۰ میلیون تومان در ایام هفته دولت افتتاح میشود.
وی با بیان اینکه ۱۵ پروژه عمرانی از سوی دهیاریهای شهرستان میامی در طول هفته دولت افتتاح میشود بیان کرد: ۱۰ میلیارد و ۳۶۶ میلیون تومان برای این طرحها هزینه شده است.
