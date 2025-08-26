به گزارش خبرگزاری مهر، فردا، چهارشنبه ۵ شهریورماه، حسین خوشاقبال معاون استاندار و فرماندار شهر تهران، با هدف بررسی روند اجرای پروژههای عمرانی به منطقه ۱۰ تهران خواهد آمد.
این برنامه از ساعت ۶:۳۰ صبح با نشست کاری در سالن جلسات شهرداری منطقه ۱۰ آغاز میشود و شامل ارائه گزارش اجمالی عملکرد منطقه و تجلیل از کارمندان نمونه خواهد بود.
پس از آن، بازدید میدانی از پروژههای شاخص منطقه از جمله پارکینگهای طبقاتی گلستانی و اعتماد، بوستان رعیتچی، میدان جی، محور شهید رنجبر، املاک قابلتملک برای احداث فضای سبز و پروژههای فعال معاونتهای شهرداری در دستور کار قرار دارد.
در ادامه، فرماندار تهران ضمن گفتگو با مدیران شهری درباره مهمترین چالشها و راهکارهای ارتقای کیفیت زندگی شهروندان با خانواده یکی از شهدای منطقه دیدار و از نزدیک در جریان مسائل و دغدغههای مردم قرار خواهد گرفت.
