  1. جامعه
  2. شهری
۴ شهریور ۱۴۰۴، ۱۶:۰۴

فردا فرماندار تهران از منطقه ۱۰ بازدید می‌کند

فردا فرماندار تهران از منطقه ۱۰ بازدید می‌کند

معاون استاندار و فرماندار شهر تهران به منظور توجه به توسعه عدالت اجتماعی و ارتقای مناطق کم‌برخوردار،‌ فردا مهمان منطقه ۱۰ پایتخت خواهد بود تا در جریان آخرین تحولات این منطقه قرار گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فردا، چهارشنبه ۵ شهریورماه، حسین خوش‌اقبال معاون استاندار و فرماندار شهر تهران، با هدف بررسی روند اجرای پروژه‌های عمرانی به منطقه ۱۰ تهران خواهد آمد.

این برنامه از ساعت ۶:۳۰ صبح با نشست کاری در سالن جلسات شهرداری منطقه ۱۰ آغاز می‌شود و شامل ارائه گزارش اجمالی عملکرد منطقه و تجلیل از کارمندان نمونه خواهد بود.

پس از آن، بازدید میدانی از پروژه‌های شاخص منطقه از جمله پارکینگ‌های طبقاتی گلستانی و اعتماد، بوستان رعیت‌چی، میدان جی، محور شهید رنجبر، املاک قابل‌تملک برای احداث فضای سبز و پروژه‌های فعال معاونت‌های شهرداری در دستور کار قرار دارد.

در ادامه، فرماندار تهران ضمن گفتگو با مدیران شهری درباره مهم‌ترین چالش‌ها و راهکارهای ارتقای کیفیت زندگی شهروندان با خانواده یکی از شهدای منطقه دیدار و از نزدیک در جریان مسائل و دغدغه‌های مردم قرار خواهد گرفت.

کد خبر 6571384

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها