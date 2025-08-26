اجرای ۳۸ پروژه گروه فولاد مبارکه در سراسر کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید زرندی، مدیرعامل گروه فولاد مبارکه در حاشیه آئین بهرهبرداری واحد فولادسازی سفیددشت گروه فولاد مبارکه در گفتوگو با خبرنگار فولاد گفت: در پروژههای توسعه کلان گروه فولاد مبارکه، حدود ۳۸ پروژه بزرگ تعریف شده که یکی از آنها فولاد سفیددشت است که امروز توسط رئیسجمهور به بهرهبرداری رسید. این شرکت در حال حرکت از سرمایهگذاریهای موردی به سمت اجرای طرحهای منسجم و ملی است. گروه فولاد مبارکه در راستای تحقق مسئولیتهای اجتماعی پروژهای برای محرومیتزدایی در حدود ۴۰۰ روستا در نظر گرفته که هدف آن توانمندسازی و ارتقای سطح زندگی ساکنان این روستاهاست.
وی افزود، مطالعات مربوط به خط دوم ورق خودرو در مجموعه ورق خودرو انجام شده و یکی از برنامههای اصلی، تمرکز بر توسعه حوزه فولاد خودرویی در استان چهارمحال بختیاری است. در این راستا، مطالعات مجموعه توانآور نیز انجام شده است و انتظار میرود طی ۲ تا ۳ ماه آینده پروژه تولید بلک پلیت برای این منطقه آغاز شود. بخش زیادی از سرمایهگذاریهای شرکت در این استان متمرکز شده و فولاد مبارکه بر همسایگی و همکاریهای مثبت در این منطقه تأکید دارد.
مدیرعامل گروه فولاد مبارکه خاطر نشان کرد: امسال، برق صنایع بزرگ مانند فولاد مبارکه زودتر و با شدت بیشتری قطع شده است، بهطوری که دسترسی به شبکه برق به شدت کاهش یافته و در برخی مواقع تنها برق خودتأمین مجموعه باقی مانده است. این وضعیت منجر به خسارتهای مالی و خطرات ایمنی شده چراکه قطع برق در فرآیندهای ذوب و ریختهگری میتواند خطرات جدی ایجاد کند.
وی تصریح کرد: گروه فولاد مبارکه برنامهریزی کرده تا با سرمایهگذاری در تولید داخلی برق، حدود ۸۰۰ مگاوات برق را به مدار برگرداند و تا پایان سال جاری، این رقم را به ۱۲۰۰ مگاوات برساند تا به تولید پایدار در سال ۱۴۰۵ برسد و این مشکلات کاهش یابد. در مجموع، فولاد مبارکه در حال تلاش برای توسعه پایدار و مدیریت چالشهای زیرساختی است و امیدوار است که این مشکلات به زودی برطرف شوند.
