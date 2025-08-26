اتابک: نقش حمایتی دولت از بخش صنعت و معدن بسیار مهم است

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد اتابک، وزیر صمت در آئین گرامیداشت فعالان عرصه صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران گفت: از حضور و تشریف فرمایی جناب آقای پزشکیان، رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران، تشکر میکنم و از زحمات و تلاشهای تشکلها و اتاقهای بازرگانی، به ویژه آقای حسینی که در برگزاری مراسم روز ملی معدن نقش داشتند، قدردانی مینمایم. هر ساله در دهم تیرماه روز معدن جشن گرفته میشد و از افراد و خدمات برجسته در این حوزه قدردانی میگردید، اما امسال با معرفی نمایندگان پخشهای مختلف در کنار حضور رئیسجمهور، این مراسم اهمیت بیشتری یافته است.
وی افزود: همزمانی این رویداد با هفته دولت که اولین سالگرد آغاز فعالیت دولت است، گرامی داشته میشود و در این روز، یاد و خاطره شهیدان و تبریک هفته دولت نیز مورد تأکید قرار میگیرد. طرح عظیم فولاد توسط گروه فولاد مبارکه در استان چهارمحال و بختیاری با سرمایهگذاری حدود ۲۴۰ میلیون یورویی، ظرفیت تولید فولاد این استان را افزایش داده و این پروژه امروز توسط رئیسجمهور افتتاح خواهد شد.
وزیر صمت تأکید کرد: نقش حمایتی دولت از بخش صنعت و معدن بسیار مهم است که در سال گذشته، دولت به عنوان حامی اصلی این بخش عمل کرده است. با وجود تعارضهایی که در بخشهای مختلف وجود داشت، دولت با تکیه بر کارشناسی و تعهد به وعدههای انتخاباتی، مسیر جداگانهای برای حمایت از صنعت و معدن طراحی کرد.
نظر شما