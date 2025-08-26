به گزارش خبرگزاری مهر، سعید زرندی، مدیرعامل گروه فولاد مبارکه در آئین بهرهبرداری از واحد فولادسازی و ریختهگری فولاد سفیددشت خطاب به رئیسجمهور ضمن تبریک هفته دولت و روز صنعت و معدن به فعالان حوزه صنعت، بهویژه حاضرین محترم در این آئین به فعالیتهای گروه فولاد مبارکه اشاره و افزود: این گروه در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری، بر احیای سرمایهگذاری برای تولید در سراسر ایران تمرکز دارد و در حال حاضر حدود ۶.۸ میلیارد یورو پروژه در بخشهای مختلف در دست اجرا دارد.
با بهرهبرداری از واحد فولادسازی و ریختهگری فولاد سفیددشت با سرمایهگذاری ۲۴۰ میلیون یورویی، برای ۸۰۰ نفر به صورت مستقیم اشتغال ایجاد خواهد شد. گروه فولاد مبارکه در مجموع، ۱۲ پروژه اصلی خود را در استانهای مختلف پیگیری میکند که هدف آن تولید ورقهای با ارزش افزوده بالاست. در حوزه انرژی، پروژههای نیروگاه خورشیدی و سیکل ترکیبی در حال تکمیل است که تا پایان سال، حدود ۴۰۰ مگاوات به مجموع توان آنها افزوده میشود.
تمرکز اصلی گروه فولاد مبارکه بر استفاده حداکثری از ظرفیتهای شرکتهای دانشبنیان کشور و ارتقای شاخصهای زیستمحیطی است. در پروژه احداث واحد فولادسازی سفیددشت، ۶۰ درصد نیازها از طریق توانمندیهای داخل کشور تأمین میشود. همچنین آب مصرفی کل پروژه از طریق پساب شهرستان بروجن در دسترس خواهد بود؛ شاخص مصرف آب برای تولید هر کیلوگرم فولاد به ۲.۵ لیتر کاهش یافته که نشاندهنده تلاش برای کاهش مصرف آب است. این در حالی است که مصرف آب واحد فولادسازی سفیددشت نیز به ازای تولید یک کیلوگرم فولاد تنها ۲.۳ لیتر است. در پایان از ریاست جمهوری درخواست میکنم که دستور افتتاح رسمی این پروژه را صادر فرمایند.
