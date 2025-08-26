هشدار قاهره درباره تبعات خطرناک حمله اشغالگران به رام الله

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، مصر به یورش گسترده رژیم صهیونیستی به کرانه باختری واکنش نشان داد.
وزارت امور خارجه مصر در بیانیه ای اعلام کرد: ما اقدام نیروهای اشغالگر اسرائیل در یورش به شهر رامالله و هدف قرار دادن و مجروح کردن غیر نظامیان فلسطینی را محکوم میکنیم.
وزارت خارجه مصر بیان کرد: سیاستهای تهاجمی و افراطی کابینه اسرائیل، عامل اصلی بیثباتی و به هم خوردن ثبات در منطقه است.
در این بیانیه آمده است: ما درباره عواقب خطرناک اقدامات زورگویانه اسرائیل که در رویکرد و سیاست های اسرائیلی نمایان شده است و به دنبال گسترش دامنه درگیری است، هشدار میدهیم.
این در حالی است که خبرگزاری فلسطین از افزایش شمار مجروحان حملات اشغالگران به رام الله و البیره به ۵۸ نفر خبر داد.
