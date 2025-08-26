  1. بین الملل
رایزنی «لاوروف» و رئیس جمهور صربستان درباره وضعیت کوزوو

وزارت خارجه روسیه با صدور بیانیه ای از رایزنی «لاوروف» و رئیس جمهور صربستان درباره وضعیت کوزوو خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، وزارت خارجه روسیه امروز سه شنبه با صدور بیانیه‌ای از رایزنی میان وزیر امور خارجه این کشور و رئیس جمهور صربستان خبر داد.

در بیانیه صادره از سوی وزارت خارجه روسیه در این خصوص آمده است: سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه و الکساندر ووچیچ رئیس جمهور صربستان درباره وضعیت کوزوو و همچنین جمهوری صربسکا در کشور بوسنی و هرزگوین گفتگو کردند.

وزارت خارجه روسیه در این بیانیه اضافه کرد: طرفین همچنین در مورد مسائل کلیدی در دستور کار دوجانبه، تعامل در عرصه‌های بین المللی و توسعه بیشتر همکاری‌های راهبردی میان دو کشور روسیه و صربستان بحث و تبادل نظر کردند.

