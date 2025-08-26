ملاقات امیر جماعت اسلامی پاکستان با وزیر امور خارجه

به گزارش خبرگزاری مهر، آقای حافظ نعیم الرحمان، امیر حزب جماعت اسلامی پاکستان، ظهر دوشنبه با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه دیدار و گفتگو کرد.
وزیر امور خارجه در این دیدار ضمن تمجید از مواضع قاطع و محکم دولت و ملت پاکستان و جماعت اسلامی پاکستان در محکومیت تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه کشورمان، دوستی و برادری ایران و پاکستان را ریشهدار و مستحکم توصیف و بر عزم جمهوری اسلامی ایران برای تقویت همهجانبه مناسبات دوستانه با پاکستان تاکید کرد.
امیر جماعت اسلامی پاکستان در این دیدار دفاع قهرمانانه مردم و نیروهای مسلح ایران علیه هجمه تظامی رژیم صهیونیستی را به ملت و دولت ایران تبریک گفت و مواضع اصولی حزب جماعت اسلامی پاکستان در خصوص ضرورت تقویت وحدت امت اسلامی در مقابله با رژیم صهیونیستی را تشریح نمود.
در این دیدار در خصوص تحولات منطقهای و بینالمللی بهویژه ضرورت همگرایی کشورهای اسلامی برای مقابله با توسعهطلبی رژیم صهیونیستی و توقف نسلکشی در فلسطین اشغالی تبادل نظر شد.
