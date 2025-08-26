به گزارش خبرگزاری مهر، «استیو ویتکاف»، فرستاده ویژه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در غرب آسیا گفت که روز چهارشنبه نشستی درباره غزه در کاخ سفید به ریاست ترامپ برگزار خواهد شد و در این نشست، یک طرح بسیار جامع برای غزه پس از پایان جنگ مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

وی افزود: موضع رسمی دولت ترامپ رد هرگونه توافق جزئی و درخواست بازگشت یکباره همه اسرای اسرائیلی است.

ویتکاف گفت: باید توافقی حاصل شود و اسرای اسرائیلی به خانه‌های خود بازگردند و حماس نباید هیچ نقشی در دولت آینده در غزه داشته باشد. اینها شرایط اسرائیلی‌ها و همچنین رئیس جمهور ترامپ است.

فرستاده ترامپ افزود: تلفات غیرنظامیان یک فاجعه است، اما این موضوع در چارچوب جنگ رخ می‌دهد.

رئیس جمهور ترامپ روز چهارشنبه ریاست جلسه درباره غزه را در کاخ سفید بر عهده خواهد داشت و این یک جلسه بزرگ خواهد بود.

ویتکاف در ادامه در پاسخ به این سوال که چه کسی بیشترین مانع را برای پایان جنگ غزه ایجاد می‌کند، مدعی شد که حماس مانع پایان جنگ در غزه است.

وی در ادامه ادعاهای خود افزود: در شش یا هفت هفته گذشته توافقی روی میز بوده و حماس وقت کشی کرده است.

ویتکاف در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا او معتقد است حماس باید حذف شود، گفت: این تصمیم من نیست و فکر می‌کنم باید به توافقی دست یافت.

فرستاده ترامپ گفت که حماس اکنون تلویحاً اعلام کرده که آماده توافق است و اسرائیل نیز آمادگی خود را برای ادامه مذاکرات با حماس اعلام کرده است.

وی افزود: ما معتقدیم که وضعیت غزه به هر طریقی، قطعاً قبل از پایان امسال حل خواهد شد.