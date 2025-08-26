  1. بین الملل
۷۶ فلسطینی دیگر در غزه به شهادت رسیدند

منابع بیمارستانی در غزه از شهادت ۷۶ فلسطینی دیگر در حملات رژیم صهیونیستی خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، منابع بیمارستانی در غزه اعلام کردند که از بامداد سه شنبه تاکنون ۷۶ شهروند فلسطینی در حملات رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف غزه به شهادت رسیده‌اند.

بر اساس اعلام وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه، در نتیجه حملات ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ تا این لحظه بیش از ۶۲ هزار و ۸۱۹ نفر به شهادت رسیده‌اند.

همچنین این نهاد پزشکی فلسطینی بیان کرد که شمار کلی زخمی‌های حملات ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه از آغاز جنگ در این باریکه به بیش از ۱۵۸ هزار و ۶۲۹ نفر رسیده است.

این وزارتخانه اعلام کرد که طی ۲۴ ساعت گذشته همچنین پیکر بیش تز ۷۵ شهید به بیمارستان منتقل شده است. همچنین در این مدت ۳۷۰ نفر نیز زخمی شده‌اند.

همچنین از ۱۸ مارس ۲۰۲۵ و در موج جدید حملات به غزه نیز بیش از ۱۰۹۷۵ نفر شهید و ۴۶۵۸۸ نفر زخمی شدند.

هنوز هزاران نفر دیگر نیز در نوار غزه مفقود و زیر آوار هستند.

در مراکز توزیع کمک‌ها نیز طی ۲۴ ساعت گذشته ۱۷ نفر شهید و ۱۲۲ نفر دیگر زخمی شدند تا شمار فلسطینی‌هایی که در این مراکز به شهادت رسیده‌اند به ۲۱۴۰ شهید و ۱۵۷۳۷ نفر برسد.

طی ۲۴ ساعت گذشته ۳ مورد فوت ناشی گرسنگی و سو تغذیه ثبت شده است تا آمار قربانیان قحطی و گرسنگی در غزه به ۳۰۳ نفر برسد که ۱۱۷ نفر از آنان را کودکان تشکیل می‌دهند.

