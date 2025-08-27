  1. جامعه
  2. شهری
۵ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۴۱

رویداد پیاده‌روی جاماندگان اربعین حسینی امسال به بهترین شکل برگزار شد

رویداد پیاده‌روی جاماندگان اربعین حسینی امسال به بهترین شکل برگزار شد

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران گفت: با مدیریت مناسب رویداد پیاده‌روی جاماندگان اربعین حسینی امسال به بهترین شکل برگزار شد.

نرگس معدنی‌پور رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران در حاشیه سیصد و پنجاهمین جلسه رسمی این شورا در گفتگو با خبرگزاری مهر گفت: ضمن تبریک حلول ماه ربیع‌الاول و تبریک روز کارمند، به نوبه خود از همه همکاران خدوم شهرداری تهران بابت همه زحمات و تلاش‌هایشان تشکر می‌کنم. این رویداد امسال به بهترین شکل برگزار شد و جا دارد قدردان همه دست‌اندرکاران آن باشیم.

وی افزود: امسال به دلیل شرایط خاص کشور، کمیسیون فرهنگی و اجتماعی چند جلسه در خصوص مراسم راهپیمایی اربعین در عراق و جاماندگان در تهران برگزار کرد. تأکید ما این بود که امسال از ظرفیت‌های مردمی و داوطلبان، حداکثر استفاده بشود و از نیروهای شهرداری حداقل استفاده شود. به این دلیل که شهرداری تهران وظایفی در رفع آسیب‌های شهر تهران و شهروندان تهرانی در جنگ ۱۲ روزه داشت.

وی با اشاره به عملکرد ستاد اربعین شهرداری تهران اظهار کرد: مدیریت مناسب در این حوزه موجب هماهنگی‌های بسیار خوبی در این سال‌ها و به‌ویژه امسال شد. همچنین از سازمان فرهنگی هنری نیز بابت برگزاری مراسم جاماندگان اربعین در تهران تشکر می‌کنم.

کد خبر 6571953

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها