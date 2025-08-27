به گزارش خبرگزاری مهر، الهام علی اف رئیس جمهور جمهوری آذربایجان در گفتگو با شبکه العربیه درباره گذرگاه زنگزور گفت: موضع مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری ایران واضح است و آن اینکه «کریدور زنگزور تهدیدی علیه ایران تشکیل نمی دهد». این گذرگاه که نام رئیس جمهور آمریکا بر آن گذاشته شده، یک پروژه راهبردی برای یکپارچه کردن اراضی جمهوری آذربایجان و تقویت موقعیت این کشور در منطقه قفقاز است.

علی اف مدعی شد: هر آنچه در برخی رسانه‌ها یا وب سایت‌ها گفته شده مبنی بر اینکه جمهوری آذربایجان برای اشغال زنگزور یا قطع ارتباط مرزهای زمینی بین ایران و ارمنستان طرح ریزی می‌کند، افترای محض است. چنین قصدی نداشته‌ایم و اگر چنین چیزی را می‌خواستیم در نوامبر سال ۲۰۲۰ به آسانی قادر بودیم و یا در ۵ سال گذشته این کار را بکنیم. مسافت تنها ۴۰ کیلومتر است و از ناحیه نظامی به سرعت می‌شد آن را به کنترل درآورد، اما چنین کاری را نکردیم زیرا کشوری تجاوزگر نیستیم، بلکه کشوری آزادی بخش هستیم. جنگ ما جنگ آزادی بخش بر روی خاک آذربایجان بود، جنگی برای بازگرداندن عدالت و نه تجاوز به دیگران و از این رو چنین ادعاهایی مبنی بر قطع مرز ایران و ارمنستان بی اساس است.

وی اضافه کرد: پس از آنکه رئیس‌جمهور آمریکا دونالد ترامپ نام خود را روی کریدور زنگزور گذاشت مطمئن شدم که این پروژه خیلی زود اجرا خواهد شد. ایجاد زیرساخت فیزیکی، یعنی راه‌آهن، نباید زیاد طول بکشد، زیرا مسافت تنها ۴۲ کیلومتر است. اگر مجبور به ساخت آن بودیم، ظرف یک سال آن را تکمیل می‌کردیم. برای ارمنستان، ممکن است چند سال دیگر طول بکشد، زیرا ما تجربه بیشتری در زمینه ساخت راه‌آهن داریم. هنوز تصمیمی گرفته نشده است، اما سرمایه‌گذاران آمریکایی می‌توانند آن را اجرا کنند.

الهام علی اف در خصوص توافقنامه صلح با ارمنستان نیز گفت: این توافقنامه به صورت رسمی بعد از اتمام روند اصلاحات قانونی اساسی در ارمنستان به تصویب می‌رسد. این کشور باید به توافقنامه مذکور پایبند باشد چرا که در صورت عقب نشینی از آن، شاهد تنش‌های خطرناکی خواهیم بود. توازن قوا در حال حاضر به نفع جمهوری آذربایجان است.