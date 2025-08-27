دریافت 15 MB
۵ شهریور ۱۴۰۴، ۱۳:۰۵

سارق چراغ‌های راهنمایی و رانندگی پایتخت دستگیر شد

پلیس آگاهی تهران یک سارق حرفه‌ای باطری چراغ‌های راهنمایی و رانندگی را حین سرقت در مناطق غرب تهران دستگیر کرد.

