دریافت 15 MB کد خبر 6572156 https://mehrnews.com/x38SgF ۵ شهریور ۱۴۰۴، ۱۳:۰۵ کد خبر 6572156 فیلم جامعه فیلم جامعه ۵ شهریور ۱۴۰۴، ۱۳:۰۵ سارق چراغهای راهنمایی و رانندگی پایتخت دستگیر شد پلیس آگاهی تهران یک سارق حرفهای باطری چراغهای راهنمایی و رانندگی را حین سرقت در مناطق غرب تهران دستگیر کرد. کپی شد مطالب مرتبط دستگیری سارق زن گوشوارههای کودکان در امامزاده صالح (ع) اخاذی با لباس مأمور انتظامی در تهران عامل سرقت از استخرهای تفریحی در تهران دستگیر شد تحویل گوشی یک مالباخته توسط رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ برچسبها سرقت دستگیری سارق دستگیری متهم دستگیری متهم چراغ راهنمایی پلیس راهنمایی و رانندگی
نظر شما