دستگیری قاتل ۳ نفر از اعضای خانواده

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ جمشید محبت خانی، فرمانده پلیس راه آهن کشور گفت: در پی کسب خبر از منابع خبری مبنی بر حضور فردی با وضعیت پریشان و لباس‌های خونی در محدوده منازل سازمانی راه آهن قم، بلافاصله اکیپی از مأموران پلیس راه‌آهن جهت بررسی موضوع به محل اعزام شدند.

این مقام ارشد انتظامی افزود: با توجه به حضور به موقع مأموران و رؤیت فرد مظنون مورد نظر جهت بررسی بیشتر به مقر انتظامی دلالت و از وی یک قبضه سلاح سرد آغشته به خون کشف و پس از بررسی مشخص شد وی تبعه کشور خارجی بوده که سریعاً با هماهنگی مقام قضائی و انجام اقدامات فنی، پلیسی و با بهره گیری از شیوه روانشناسی از متهم تحقیقات به عمل آمد.

سرهنگ محبت خانی در خاتمه بیان داشت: فرد مظنون در نهایت لب به اعتراف گشود و پرده از جنایتی هولناک که در آن ۳ نفر از اعضای خانواده همسر خود (پدر، مادر و خواهر همگی تبعه کشور خارجی) را به دلیل اختلافات خانوادگی به‌قتل رسانده برداشت لذا در این خصوص پرونده تشکیل و حسب دستور قضائی تحت اقدام قرار گرفت.