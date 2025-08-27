اخاذی با لباس مأمور انتظامی در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سید امین موسوی، سرکلانتر دهم پلیس پیشگیری پایتخت گفت: پیرو خبر دریافتی از مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰، مبنی بر غصب عنوان توسط یک نفر به عنوان مأمور پلیس و اخاذی از شهروندان با خودروی پراید در محدوده حوزه استحفاظی کلانتری ۱۷۱ مصطفی خمینی روستای کاشانک، پیگیری موضوع و دستگیری متهم در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس با بررسی فیلم‌های ضبط شده توسط دوربین‌های مداربسته و به کارگیری شیوه‌های نوین پلیسی، هویت متهم را شناسایی کردند و مشخصات آنها را در اختیار گشت‌های انتظامی قرار دادند. مأموران حین گشت زنی در محدوده حوزه استحفاظی متهمان را شناسایی نمودند و با هماهنگی مقام قضائی به مخفیکاه متهم اعزام و این سارق را در یک عملیات پلیسی دستگیر کردند.

این مقام پلیسی ادامه داد: در بازرسی اولیه از مخفیگاه متهم تلفن همراه و مقادیری لوازم که از مالباختگان به سرق برده بود کشف گرددید. متهم در کلانتری به جرم خود مبنی بر اخاذی از شهروندان به بهانه اعمال قانون و پرداخت وجه نقد و ۱۰ فقره اخاذی اعتراف کردند و تا کنون ۳ تن از شکات این پرونده شناسایی شدند که در این مورد پرونده تشکیل شده و متهمان به مراجع قضائی معرفی شدند.

سرهنگ نظری خاطر نشان کرد: کشف جرایم احتمالی متهمان و شناسایی سایر مال باختگان این پرونده در دستور کار قرار گرفت.

سرهنگ نظری در پایان به شهروندان توصیه کرد: در صورت مراجعه مأموران هر ارگان دولتی، حتماً کارت شناسایی و حکم مأموریت وی را مشاهده کردند و در صورت هرگونه ابهام مراتب را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.