۵ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۵۶

اخاذی با لباس مأمور انتظامی در تهران

سرکلانتر دهم پلیس پیشگیری پایتخت از دستگیری یک مأمور قلابی که با هویت جعلی از شهروندان اخاذی می کرد، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سید امین موسوی، سرکلانتر دهم پلیس پیشگیری پایتخت گفت: پیرو خبر دریافتی از مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰، مبنی بر غصب عنوان توسط یک نفر به عنوان مأمور پلیس و اخاذی از شهروندان با خودروی پراید در محدوده حوزه استحفاظی کلانتری ۱۷۱ مصطفی خمینی روستای کاشانک، پیگیری موضوع و دستگیری متهم در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس با بررسی فیلم‌های ضبط شده توسط دوربین‌های مداربسته و به کارگیری شیوه‌های نوین پلیسی، هویت متهم را شناسایی کردند و مشخصات آنها را در اختیار گشت‌های انتظامی قرار دادند. مأموران حین گشت زنی در محدوده حوزه استحفاظی متهمان را شناسایی نمودند و با هماهنگی مقام قضائی به مخفیکاه متهم اعزام و این سارق را در یک عملیات پلیسی دستگیر کردند.

این مقام پلیسی ادامه داد: در بازرسی اولیه از مخفیگاه متهم تلفن همراه و مقادیری لوازم که از مالباختگان به سرق برده بود کشف گرددید. متهم در کلانتری به جرم خود مبنی بر اخاذی از شهروندان به بهانه اعمال قانون و پرداخت وجه نقد و ۱۰ فقره اخاذی اعتراف کردند و تا کنون ۳ تن از شکات این پرونده شناسایی شدند که در این مورد پرونده تشکیل شده و متهمان به مراجع قضائی معرفی شدند.

سرهنگ نظری خاطر نشان کرد: کشف جرایم احتمالی متهمان و شناسایی سایر مال باختگان این پرونده در دستور کار قرار گرفت.

سرهنگ نظری در پایان به شهروندان توصیه کرد: در صورت مراجعه مأموران هر ارگان دولتی، حتماً کارت شناسایی و حکم مأموریت وی را مشاهده کردند و در صورت هرگونه ابهام مراتب را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کد خبر 6572080

