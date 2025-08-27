دریافت 24 MB کد خبر 6572113 https://mehrnews.com/x38SfM ۵ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۱۲ کد خبر 6572113 فیلم جامعه فیلم جامعه ۵ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۱۲ دستگیری سارق زن گوشوارههای کودکان در امامزاده صالح (ع) روایت سارق خانمی که گوشواره و طلای کودکان را در غیاب خانوادهشان در امامزاده صالح تهران سرقت میکردند. کپی شد مطالب مرتبط عامل سرقت از استخرهای تفریحی در تهران دستگیر شد تحویل گوشی یک مالباخته توسط رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ کلاهبرداری از سالمندان با ترفند کمک به کارت به کارت گزارش خبرنگار مهر از دستگیری ۱۴۵ سارق و مالخر توسط پلیس آگاهی تهران دستگیری کلاهبردار شیطان صفت با طرح دوستی با ۵۰ فروشنده دختر برچسبها سرقت دستگیری سارق دستگیری متهم دستگیری متهم
