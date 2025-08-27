دریافت 24 MB
۵ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۱۲

دستگیری سارق زن گوشواره‌های کودکان در امامزاده صالح (ع)

روایت سارق خانمی که گوشواره و طلای کودکان را در غیاب خانواده‌شان در امام‌زاده صالح تهران سرقت می‌کردند.

