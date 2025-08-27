دریافت 15 MB
کد خبر 6572181
۵ شهریور ۱۴۰۴، ۱۳:۰۲

جرایم خشن به هیچ عنوان شامل ارفاق نمی شوند

سردار علی ولیپور گودرزی، رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ گفت: جرایم خشن به هیچ عنوان شامل ارفاق نمی شوند.

